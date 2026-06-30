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Peso Pluma vive un polémico momento con influencer ecuatoriana que afirma que México perderá

El cantante defendió a los jugadores de la Selección Mexicana previo al partido ante Ecuador.

Por Redacción Por Esto!

30 de jun de 2026

1 min

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Peso Pluma vive un polémico momento con influencer ecuatoriana que afirma que México perderá
Peso Pluma vive un polémico momento con influencer ecuatoriana que afirma que México perderá / Instagram:pesopluma

Es muy cierto que la pasión por el Mundial se vive con mucha intensidad en México, pues desde que La Selección Mexicana logró avanzar con paso perfecto, la ilusión se hizo presente en entre la afición para el duelo ante Ecuador.

Por ese motivo, la conductora ecuatoriana Alejandra Jaramillo, puso las cosas muy tensas con el cantante Peso Pluma, los hechos ocurrieron durante una transmisión en vivo, antes del duelo entre México y Ecuador.

Las imágenes compartidas por El Malilla provocaron una ola de reacciones entre los seguidores de Kenia Os, quienes especulan sobre una posible relación

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La influencer le cuestionó el resultado del partido, pero la pasión y el apoyo de cada uno a su selección, generó un momento muy incómodo que se hizo viral en redes sociales.

"A ver, Hassan, vamos a hablar en serio tú y yo, porque México va a jugar contra Ecuador en dieciseisavos". Ante ello, Peso Pluma respondió con cautela: "No sabemos, no sabemos".

Peso Pluma quita todas sus fotografías junto a Kenia Os.

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Ante esto, el cantante fue tajante al mencionar lo siguiente: "Va a ganar México". La respuesta de la mujer hizo referencia al talento de sus jugadores entre ellos los centrales Willian Pacho y Piero Hincapié,  afirmando esto:"Con esa defensa... no los vamos a dejar pasar ni meter gol"

@ale_jaramillo1 En mi país te amamos pero ojalá mañana te ganemos🤣🇪🇨😎❤️‍🔥 @Peso Pluma ♬ original sound - ale_jaramillo

Por su parte el cantante añadió que él puede mencionar más jugadores, pero prefirió dejar ahí ese momento tan incómodo

"Yo también te puedo sacar varios, pero mejor me voy a quedar callado"

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