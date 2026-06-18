Kenia Os habla sobre la fidelidad y usuarios señalan de indirectas a Peso Pluma.

La cantante mexicana Kenia Os se encuentra en el centro de la conversación tras abrirse de manera muy sincera sobre lo que significan la fidelidad y la lealtad para ella. Estos comentarios fueron señalados por sus fanáticos como una serie de indirectas para su expareja, Peso Pluma.

A días de que la cantante y el músico de corridos tumbados terminarán su relación, la intérprete de “Malas decisiones” concedió una entrevista para la revista Elle, espacio en donde la artista compartió su perspectiva de vida y el impacto que tienen las acciones dentro de sus vínculos amorosos y profesionales.

Noticia Destacada Señalan supuesta infidelidad de Peso Pluma a Kenia Os y causa de su ruptura

¿Qué dijo Kenia Os sobre la fidelidad en sus relaciones?

Kenia explicó que para ella el karma juega un papel fundamental en su día a día. Detalló que tiene una fuerte creencia de que todo lo que hace se le regresa de manera casi inmediata, lo que la lleva a ser sumamente cuidadosa con la forma en que trata a los demás, llevando esto hacía sus relaciones sentimentales.

"Creo que las acciones buenas que hagas en tu vida repercuten de manera positiva, y también las malas. En mí el karma es rapidito. Si estoy haciendo algo malo, se me regresa, pero al instante. Entonces, lo cuido muchísimo, creo que por eso siempre he sido muy fiel a todas mis parejas, a todo mi equipo.” confesó la intérprete.

Estas declaraciones causaron revuelo entre sus seguidores, ya que coinciden con la reciente ruptura con el cantante Peso Pluma, anunciada a inicios de este mes. Aunque la separación se reportó inicialmente como un acuerdo mutuo, en redes sociales han comenzado a circular fuertes rumores sobre una supuesta infidelidad por parte de él.

A pesar de las especulaciones de sus seguidores, quienes interpretaron las palabras de Kenia Os como una indirecta hacia Peso Pluma, ella ha preferido mantener la madurez. Hasta el momento, se ha enfocado por completo en su carrera y en su nueva etapa de soltería.

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