Multas y sanciones por evadir un retén de la SSP Yucatán: esto es lo que puede pasar si no te detienes

Intentar escapar de un retén de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán puede traer consecuencias legales y administrativas.

Además de las infracciones de tránsito, la conducta puede derivar en la retención del vehículo e incluso en la puesta a disposición de las autoridades, dependiendo de las circunstancias.

¿Qué pasa si evades un retén de la SSP en Yucatán?

Los retenes y filtros de seguridad instalados por la SSP tienen como objetivo verificar el cumplimiento de las disposiciones de tránsito, detectar vehículos con reporte de robo, identificar conductores bajo los efectos del alcohol o drogas y prevenir delitos.

Si un conductor decide no detenerse cuando un agente le indica hacerlo y huye del lugar, los policías pueden iniciar una persecución para interceptar el vehículo.

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Una vez detenido, la autoridad evaluará las infracciones cometidas y determinará las sanciones correspondientes conforme a la legislación vigente.

¿Cuáles son las sanciones por evadir un retén?

La gravedad de las consecuencias dependerá de la conducta del conductor y de si durante la evasión se cometieron otras faltas o delitos. Entre las posibles sanciones se encuentran:

Multas económicas.

Retención del vehículo.

Retención de documentos como licencia de conducir o tarjeta de circulación.

Arresto administrativo de hasta 36 horas.

Si durante la huida se configura un delito o se pone en riesgo la integridad de otras personas, el caso puede ser turnado al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

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¿La SSP puede retirar el vehículo?

El Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado contempla supuestos en los que los agentes pueden retener o retirar un vehículo cuando representa un riesgo para la circulación o cuando el conductor incurre en determinadas infracciones previstas por la normativa.

Además, los agentes están facultados para levantar la infracción correspondiente y aplicar las medidas administrativas establecidas por la ley.