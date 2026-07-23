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Yucatán / Mérida

Feria Artesanal de Tunich 2026: Así se puede llegar gratis desde el Centro de Mérida a Dzityá

Este viernes 24 de julio comienza la Feria Artesanal de Tunich 2026 en la comisaría de Dzityá en Mérida.

Por Redacción Por Esto!

23 de jul de 2026

1 min

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Se podrá llegar gratis a la Feria de Tunich 2026
Se podrá llegar gratis a la Feria de Tunich 2026 / Especial

Del 24 de julio al 2 de agosto de 2026 se tendrá la Feria Artesanal de Tunich 2026 en la comisaría de Dzityá en Mérida, la cual tendrá diversas actividades culturales y musicales.

En la celebración de los 25 años de esta emblemática feria se expondrá el talento de las y los artesanos de la comisaría de Dzityá, reconocida por su riqueza artesanal y creatividad.

Se podrá disfrutar de una gran muestra artesanal, gastronomía y una cartelera de espectáculos para toda la familia.

¿Cómo llegar a Dzityá desde el Centro de Mérida?

Para el traslado de visitantes a la Feria Artesanal de Tunich 2026 en Dzityá desde el Centro de Mérida, el Ayuntamiento habilitará un transporte totalmente gratis.

Su paradero se ubicará sobre la calle 31 por 62 y 64 a un costado del Centro Cultural Olimpo en horario de lunes a sábado de 5:00 a 10:00 pm, y domingo de 12:00 a 10:00 pm.

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Además, tendrá dos paraderos a lo largo del recorrido ubicados en el Hotel Fiesta Americana y el Bodega Aurreará de Francisco de Montejo.

Cartelera de la Feria Tunich 2026

Habrá diversas actividades culturales y musicales para todas las familias en la Feria Tunich 2026 en Dzityá.

Viernes 24 de julio

  • 16:30 horas - Payaso Alambrito
  • 17:30 horas - Show de Daniel Medina
  • 18:30 horas - Dzereco y Nohoch
  • 19:30 horas - Inuaguración
  • 20:00 horas - Musiek Grand Band

Sábado 25 de julio

  • 16:00 horas - Mago Rigel
  • 17:00 horas - Payaso Chanchamito
  • 18:00 horas - Chino González (Grupo Azabache)
  • 19:00 horas - El Negro del Sabor
  • 20:00 horas - Sube Norteño
  • 21:00 horas - Tributo a Selena
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Domingo 26 de julio

  • 13:00 horas - Juegos Tradicionales
  • 15:00 horas - Vaquería Tradicional
  • 16:00 horas - Ballet del Ayuntamiento de Tetiz
  • 17:00 horas - Ballet Centros Aprende
  • 19:00 horas - Club Jaranero Yatziri
  • 20:00 horas - Club Jaranero de Cheumán
  • 21:00 horas - Club Jaranero de Komchén

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