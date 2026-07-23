Feria Artesanal de Tunich 2026: Así se puede llegar gratis desde el Centro de Mérida a Dzityá

Del 24 de julio al 2 de agosto de 2026 se tendrá la Feria Artesanal de Tunich 2026 en la comisaría de Dzityá en Mérida, la cual tendrá diversas actividades culturales y musicales.
En la celebración de los 25 años de esta emblemática feria se expondrá el talento de las y los artesanos de la comisaría de Dzityá, reconocida por su riqueza artesanal y creatividad.
Se podrá disfrutar de una gran muestra artesanal, gastronomía y una cartelera de espectáculos para toda la familia.
¿Cómo llegar a Dzityá desde el Centro de Mérida?
Para el traslado de visitantes a la Feria Artesanal de Tunich 2026 en Dzityá desde el Centro de Mérida, el Ayuntamiento habilitará un transporte totalmente gratis.
Su paradero se ubicará sobre la calle 31 por 62 y 64 a un costado del Centro Cultural Olimpo en horario de lunes a sábado de 5:00 a 10:00 pm, y domingo de 12:00 a 10:00 pm.
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Además, tendrá dos paraderos a lo largo del recorrido ubicados en el Hotel Fiesta Americana y el Bodega Aurreará de Francisco de Montejo.
Cartelera de la Feria Tunich 2026
Habrá diversas actividades culturales y musicales para todas las familias en la Feria Tunich 2026 en Dzityá.
Viernes 24 de julio
- 16:30 horas - Payaso Alambrito
- 17:30 horas - Show de Daniel Medina
- 18:30 horas - Dzereco y Nohoch
- 19:30 horas - Inuaguración
- 20:00 horas - Musiek Grand Band
Sábado 25 de julio
- 16:00 horas - Mago Rigel
- 17:00 horas - Payaso Chanchamito
- 18:00 horas - Chino González (Grupo Azabache)
- 19:00 horas - El Negro del Sabor
- 20:00 horas - Sube Norteño
- 21:00 horas - Tributo a Selena
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Domingo 26 de julio
- 13:00 horas - Juegos Tradicionales
- 15:00 horas - Vaquería Tradicional
- 16:00 horas - Ballet del Ayuntamiento de Tetiz
- 17:00 horas - Ballet Centros Aprende
- 19:00 horas - Club Jaranero Yatziri
- 20:00 horas - Club Jaranero de Cheumán
- 21:00 horas - Club Jaranero de Komchén