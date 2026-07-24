Soy Luna 4 ya tiene fecha de estreno: hora y dónde ver el regreso de Karol Sevilla en Disney+

Una de las series juveniles más recordadas de Disney Channel Latinoamérica está lista para regresar con una nueva entrega que promete emocionar a sus seguidores. Soy Luna 4 llegará como una celebración especial por el décimo aniversario de la producción y marcará el regreso de Karol Sevilla al papel que la convirtió en una de las figuras más populares entre el público juvenil.

La nueva temporada retomará la vida de Luna Valente, la joven apasionada por el patinaje que conquistó a millones de espectadores con su historia de sueños, amistad y música. Ahora, la protagonista enfrentará nuevos desafíos mientras busca reencontrarse con su verdadera pasión.

¿De qué tratará Soy Luna 4?

La historia continuará años después de los acontecimientos anteriores, cuando Luna Valente hereda la mansión Benson y comienza una nueva etapa enfocada en su carrera como patinadora. Sin embargo, un accidente cambia sus planes y la obliga a alejarse de la disciplina que tanto ama.

Tiempo después, Luna regresará al Roller para reencontrarse con sus amigos y recuperar la confianza sobre la pista. Durante este camino aparecerán nuevos retos, rivales y conflictos relacionados con la competencia.

Karol Sevilla vuelve junto al elenco original

Para esta nueva entrega, Karol Sevilla regresará como protagonista acompañada de varios actores que formaron parte de la historia original. Entre ellos destacan Ruggero Pasquarelli, quien retomará su papel como Matteo Balsano, y Michael Ronda como Simón Álvarez.

También volverán Malena Ratner como Delfina, Gastón Vietto como Pedro Arias, Carolina Kopelioff como Nina y Agustín Bernasconi como Gastón.

Algunos personajes, como los interpretados por Valentina Zenere, Katja Martínez, Ana Jara, Chiara Parravicini y Jorge López, no formarán parte de esta nueva temporada.

¿Cuándo y a qué hora se estrena Soy Luna 4?

La cuarta temporada de Soy Luna estará disponible en Disney+ este viernes 24 de julio de 2026. Los episodios llegarán de manera simultánea durante la madrugada, aunque el horario cambiará dependiendo del país

México, Guatemala, El Salvador y Costa Rica: 1:00 horas.

1:00 horas. Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 2:00 horas.

2:00 horas. Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 3:00 horas.

3:00 horas. Argentina, Uruguay y Paraguay: 4:00 horas.

Además, Disney Channel realizará un preestreno especial del primer episodio el mismo día, aunque los horarios específicos dependerán de la programación de cada región.

Con este regreso, Soy Luna busca cerrar una historia que marcó a una generación y que convirtió a Karol Sevilla en uno de los rostros juveniles más importantes de la televisión latinoamericana.