LeBron James ficha por Philadelphia 76ers: contrato, cifras y su nuevo equipo

Una de las incógnitas más grandes del verano en la NBA quedó resuelta. LeBron James, considerado el máximo anotador histórico de la liga, confirmó este viernes que continuará su carrera en los Philadelphia 76ers, equipo con el que buscará conquistar su quinto título junto a figuras como Joel Embiid y Jaylen Brown.

El alero, de 41 años, firmó un acuerdo por dos temporadas con los Sixers, cerrando así las semanas de especulación que se dispararon a finales de junio, cuando se confirmó su salida de Los Angeles Lakers. "Creo que puedo ayudar a convertir a los Philadelphia 76ers en un equipo campeón", escribió LeBron en su cuenta de X.

"Esta es mi última decisión. No lo hago por dinero, no lo hago por la familia", explicó el jugador. "¿Por qué sigo jugando a estas alturas? Sigo queriendo sacrificarme, sigo queriendo trabajar y esforzarme al máximo. Sigo queriendo competir, ganar y sentir lo que se siente al ganar".

El nuevo contrato sorprende por su valor: tras haber percibido un salario de 52 millones de dólares la temporada pasada en Los Ángeles, LeBron firmará con Philadelphia por dos años y 8 millones de dólares, con una opción de jugador incluida, según reveló su agente, Rich Paul, a la cadena ESPN.

Con esta decisión, los 76ers se convierten en el cuarto equipo de la carrera de LeBron en la NBA, tras su paso por Cleveland Cavaliers, Miami Heat y Los Angeles Lakers.

Philadelphia, eliminado la temporada pasada por los New York Knicks en semifinales de la Conferencia Este, se perfila ahora como un serio aspirante al título gracias a la llegada de LeBron y de Jaylen Brown, recién fichado desde Boston Celtics, quienes se suman a Joel Embiid, Tyrese Maxey y la joven promesa VJ Edgecombe.

Durante las últimas semanas, LeBron mantuvo en vilo a toda la liga mientras evaluaba distintas opciones, entre ellas un regreso a Cavaliers o Heat, así como la posibilidad de unirse a su amigo Stephen Curry en Golden State Warriors.

"Sigo amando de verdad este juego, y todavía tengo más que ofrecer", afirmó James. "Estas últimas semanas han sido realmente especiales. Nunca antes había podido no tener ni idea de qué hacer y tomarme tiempo de verdad solo para pensar".