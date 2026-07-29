Karely Ruiz fue víctima de un intento de secuestro en su domicilio en Nuevo León, esta madrugada

La joven influencer Karely Ruiz estaría pasando por momentos muy difíciles, luego de darse a conocer que durante la madrugada de este miércoles 29 de julio, tanto ella como su pareja, fueron víctimas de un robo con violencia e intento de secuestro en su propio domicilio.

Se sabe que los hechos ocurrieron en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Los primeros reportes aseguran que todo comenzó a las 4:00 horas, en el domicilio de Karely Ruiz, residencia que se encuentra en el cruce de las calles Sierra de Segura y Sierra de Altamira, en la colonia Las Puentes.

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Esto se sabe del intento de secuestro que vivió Karely Ruiz

De acuerdo con lo que se sabe hasta el momento, la creadora de contenido se encontraba dormida cuando varios hombres encapuchados y armados irrumpieron en su domicilio para robar y supuestamente, privarla de su libertad.

Según información de varios medios locales como ‘El Norte’, Karely Ruiz y su pareja, habrían tratado de impedir que los asaltantes se llevaran piezas de joyería con un valor estimado de 200 mil pesos, por lo que habrían sido golpeados por los delincuentes.

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Por ese motivo, las autoridades arribaron al domicilio de Karely Ruiz, donde también su pequeña hija en una de las habitaciones de la propiedad

Agentes de la Policía Ministerial llegaron para iniciar las investigaciones correspondientes, mientras que personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizó la recolección de las pruebas para determinar la forma en que sucedieron las cosas.

¿Qué ha dicho Karely Ruiz del ataque?

Hasta el momento, la creadora de contenido para adultos, no ha emitido un comunicado de forma oficial, por lo que los fans están a la espera de un pronunciamiento por parte de la influencer.

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