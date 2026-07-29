¿Qué es la neurodivergencia? Más del 80% de los alumnos de nivel básico en Campeche la presentan

Alrededor de 138 mil 880 estudiantes de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria en Campeche presentan algún tipo de neurodivergencia, como autismo, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC), discapacidad intelectual, altas capacidades o dislexia. La cifra representa más del 80 por ciento de los 173 mil 600 alumnos que conforman la matrícula de educación básica en la entidad.

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La presidenta de la Asociación TDAH Campeche, Verónica Peraza Méndez, explicó que el porcentaje corresponde a datos del sistema de educación básica. No obstante, reconoció que no existe un registro oficial sobre estudiantes de nivel medio superior y superior, por lo que se desconoce cuántos adolescentes y jóvenes de preparatoria y universidad viven con alguna neurodivergencia.

Peraza Méndez señaló que el incremento de estos diagnósticos contrasta con la escasez de especialistas en el estado. Actualmente, aseguró, Campeche cuenta con apenas seis paidopsiquiatras, distribuidos entre instituciones públicas y privadas, una cifra insuficiente para atender la creciente demanda. Además, admitió que especialistas del centro del país se rehúsan a establecerse en la entidad, por lo que consideró indispensable capacitar a pediatras, médicos generales y psiquiatras para detectar estas condiciones.

La activista celebró que las iniciativas presentadas por los poderes Ejecutivo y Legislativo para crear una Ley de Autismo y Neurodivergencias hayan incorporado propuestas de organizaciones civiles, padres de familia y personas con estas condiciones. Destacó que la asociación impulsó que la legislación no se limite al autismo, sino que también reconozca el TDAH, TOC, discapacidad intelectual, dislexia y altas capacidades, al formar parte del mismo espectro de neurodivergencias.

Entre los avances contemplados en la propuesta destacó la realización de diagnósticos completos y oportunos por personal certificado, el reconocimiento de evaluaciones practicadas por asociaciones avaladas científicamente y la creación de protocolos de atención que permitan una detección más temprana.

Sin embargo, advirtió que el éxito de la futura legislación dependerá del presupuesto que se le asigne, pues será necesario financiar un Centro de Autismo y Neurodivergencias, contratar personal especializado y garantizar atención desde la infancia hasta la edad adulta, además de extender los servicios a municipios como Candelaria, Calakmul, Escárcega y Carmen.

La dirigente también recordó que obtener un diagnóstico representa una fuerte carga económica para muchas familias. Mientras una evaluación integral de autismo puede costar entre 10 mil y 15 mil pesos, y una de TDAH entre 8 mil y 10 mil pesos, la asociación ofrece estudios completos por 3 mil 800 pesos, con base en estudios socioeconómicos.

Asimismo, pidió integrar al IMSS y al ISSSTE en la estrategia estatal, al considerar que ambos sistemas ya se encuentran rebasados por la demanda de atención en salud mental y neurodivergencias.

JGH