Autoridades resguardan a un menor que caminaba solo en la avenida Juanek de Tulum

Un niño de entre 3 y 5 años fue resguardado por autoridades municipales luego de ser encontrado caminando sin la compañía de un adulto sobre la avenida Juanek, en dirección a la avenida Kukulcán, situación que generó preocupación entre ciudadanos y activó los protocolos de protección para menores.

El hecho fue reportado al número de emergencias 911 por personas que transitaban por la zona, quienes observaron al pequeño desplazándose solo por la vía pública. Ante el riesgo de que pudiera sufrir un accidente o ser víctima de alguna situación que comprometiera su seguridad, solicitaron la intervención inmediata de las corporaciones de auxilio.

En respuesta al llamado, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, junto con personal de Protección Civil, acudieron al lugar y localizaron al menor. Tras confirmar que no había ningún adulto responsable con él, procedieron a ponerlo bajo resguardo para garantizar su integridad y evitar que permaneciera expuesto a mayores riesgos.

Conforme a los protocolos establecidos para la atención de niñas, niños y adolescentes en condición de vulnerabilidad, las autoridades brindaron atención inmediata al menor mientras se realizaban las primeras diligencias para conocer su identidad y ubicar a sus familiares o tutores legales.

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Más tarde, el pequeño fue canalizado al Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG), instancia encargada de dar seguimiento al caso. Será este organismo el que continúe con las investigaciones para localizar a sus padres o responsables y esclarecer las circunstancias que permitieron que el menor se encontrara solo en la vía pública.

Las autoridades reiteraron el llamado a madres, padres y tutores a mantener una supervisión constante de los menores de edad, especialmente en zonas con alta circulación vehicular, para prevenir incidentes que puedan poner en riesgo su integridad.

Asimismo, reconocieron la participación de la ciudadanía, cuya pronta llamada al 911 permitió que el niño fuera localizado y protegido antes de que ocurriera una situación de mayor gravedad.