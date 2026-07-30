'La Casa de los Famosos México': Yanet García rompe récord de puntos en su primera nominación

‘La Casa de los Famosos México’, ha dado mucho de qué hablar desde el arranque de su cuarta temporada, pues las personalidades que entraron tienen una personalidad muy fuerte. Sin embargo, el tema central de la conversación fue el ayer miércoles 29 de julio, cuando se hicieron las nominaciones.

Y es que, en esta ocasión la polémica llegó muy pronto, luego de que la conductora de televisión Yanet García, rompió récord al obtener 16 votos en su contra, esto la convierte en la habitante que más puntos ha recibido en una nominación en la historia de las cuatro temporadas.

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Yanet García se convierte en la nominada más votada

La mayoría de los habitantes de ‘La Casa de los Famosos México’, decidió otorgarle dos puntos a Yanet García, pero lo que ha llamado la atención de los fans, es que no le revelaron los motivos de su decisión.

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Aunque con los panelistas, muchos comentaron que esto podría tratarse de las diferencias que tuvo con sus compañeros por los ronquidos de la casa, afirmando que no la dejaban dormir, por lo que se cambió de habitación.

En la primera gala de nominación, así quedó la placa nominados, Aldo Rendón, quien ya conocía su destino desde el domingo, debido a una de las dinámicas del programa, también se han sumado a la lista Arantza Ruiz, Mariana Ochoa, Ximena Herrera, Luis Chaparro y Memo Schutz.

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