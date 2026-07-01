Liam Gallagher calienta el México vs. Inglaterra con un contundente pronóstico

El duelo entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 ya comenzó a jugarse fuera de la cancha. Uno de los primeros en pronunciarse fue Liam Gallagher, líder de Oasis, quien no dudó en compartir su pronóstico sobre el esperado encuentro que se disputará el próximo domingo en el Estadio Azteca.

El enfrentamiento ha generado una enorme expectativa por el peso histórico de ambas selecciones. Para Inglaterra será un regreso especial al Coloso de Santa Úrsula, escenario en el que no juega desde la Copa del Mundo de 1986, cuando protagonizó el recordado partido frente a Argentina.

Mientras tanto, Liam Gallagher vive intensamente el ambiente futbolero. El cantante británico atraviesa un gran momento profesional tras el regreso de Oasis hace un año, luego de una separación de 15 años, y mientras continúan creciendo los rumores sobre una posible gira mundial para 2027.

La polémica surgió cuando un usuario en la red social X le preguntó al músico qué opinaba sobre una posible derrota de Inglaterra ante México en el Azteca. Lejos de mostrarse prudente, Gallagher respondió con una frase que rápidamente se viralizó.

"Creo que le ganaremos a México 5-0".

Liam how do you feel about England being crushed at the azteca — raquel ♱ 🇲🇽🇫🇷 (@angelchilddemo) July 1, 2026

El comentario dividió opiniones entre aficionados mexicanos e ingleses, convirtiéndose en uno de los temas más comentados en redes sociales durante la previa del compromiso mundialista.

La pasión de Liam Gallagher por el futbol no es ninguna sorpresa. Tanto él como su hermano Noel Gallagher son reconocidos seguidores del Manchester City, equipo al que apoyan desde la infancia. Sin embargo, cuando se trata de selecciones nacionales, Liam siempre respalda a Inglaterra, mientras que Noel suele inclinarse por Irlanda, debido a las raíces familiares de ambos.

Ahora será el terreno de juego el que dicte sentencia. México buscará romper los pronósticos y seguir haciendo historia en casa, mientras que Inglaterra intentará confirmar el optimismo de uno de sus aficionados más famosos rumbo a los cuartos de final del Mundial 2026.