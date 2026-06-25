Fátima Bosch compartió su admiración por Memo Ochoa

El día de ayer, la Selección Mexicana volvió a ganar y aumentó la esperanza de millones de aficionados de que puedan avanzar más que en otros mundiales.

Sin embargo, en esta ocasión, se dio a conocer que Fátima Bosch, actual Miss Universo, celebró la victoria de la Selección Mexicana, pero también le mandó un mensaje a Guillermo Ochoa.

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Fátima Bosch muestra su admiración por Memo Ochoa

Fueron varias las personalidades que se tomaron un momento para mandarle un mensaje al portero mexicano, entre ellos la Miss Universo, Fátima Bosch.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Fátima Bosch decidió compartir un mensaje para Guillermo Ochoa, quien jugó su sexta Copa Mundial y es considerado una leyenda de la Selección Mexicana.

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En una de sus historias se muestra al arquero en sus primeros momentos como futbolista, y en la otra imagen compartió un recuerdo cuando ella era una pequeña.

“Los rumores son ciertos, soy su fan desde bb, crecimos viéndote jugar y siempre nos hiciste soñar. Crack, ídolo, máster”.

Esta no sería la primera ocasión en que Fátima Bosch comparte su pasión por el futbol y que su jugador favorito es Guillermo Ochoa.

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