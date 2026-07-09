Mauricio Martínez explota por la disculpa de Pedro Sola tras sus declaraciones contra las mascotas

Desde hace varios días, el programa ‘Ventaneando’ es tendencia en redes sociales, pues hace varios días, el conductor Pedro Sola, hizo unas declaraciones que no fueron tomadas a bien por el público, por lo que ofreció una disculpa.

Al ver el error que habría cometido, Pedro Sola decidió ofrecer una disculpa, donde comentó que se informará sobre la importancia que tienen los perritos en la actualidad para las personas.

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“Desde el fondo de mi corazón siento una vergüenza horrible por lo que pasó y por lo que provoqué. En un medio tan importante como este, que tengo treinta años aquí sentado, jamás le he hecho daño a nadie y mucho menos a una mascota”

Mauricio Martínez explota contra la disculpa de Pedro Sola

Por su parte, el actor Mauricio Martínez no dudó en sumarse a los comentarios que se están haciendo en redes sociales y compartió su postura. Por medio de su cuenta de X, comentó lo siguiente sobre la disculpa de Pedro Sola.

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“Pedro, excusarse en tu edad es cobarde. Y que luego tu jefa desvíe la atención y salga con ‘hay que enfocar la energía en temas que SÍ son importantes’. ¿Y el maltrato animal qué es? Qué triste ver que, años después de que defendieron a mi agresor, sigan igual de irresponsables”.

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