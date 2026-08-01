Filtran quién sería el primer eliminado de La Casa de los Famosos México 2026; esta es la lista que circula

A pocos días de que comenzara una nueva temporada de La Casa de los Famosos México 2026, las especulaciones sobre el futuro de los participantes ya están a la orden del día.

Una supuesta lista que circula en redes sociales asegura revelar quién será el primer habitante en abandonar el reality.

La versión comenzó a difundirse en plataformas como X, Facebook y TikTok, donde usuarios compartieron una imagen con el presunto orden de eliminación que tendrá el programa.

En esta lista, aparece Gema Garoa como la participante que abandonaría La Casa de los Famosos al ser eliminada en la primera gala de expulsión.

La filtración no tardó en hacerse viral y dividió opiniones. Mientras algunos internautas consideran que podría tratarse de una filtración real proveniente de la producción, otros aseguran que se trata únicamente de una estrategia para generar conversación.

Hasta el momento, la producción asegura que el resultado dependerá de las votaciones del público, que es quien tiene la decisión final sobre la permanencia de los habitantes. Este tipo de listas suelen aparecer desde las primeras semanas del reality y, en muchos casos, terminan siendo desmentidas conforme avanza la competencia.

Por ello, seguidores del programa han pedido cautela y recordaron que las filtraciones no siempre corresponden con los resultados oficiales.

Mientras llega la primera gala de eliminación, las campañas de apoyo a los participantes continúan creciendo en redes sociales, donde los fanáticos buscan reunir votos para mantener a sus favoritos dentro de la casa.

Será hasta la transmisión oficial cuando se conozca quién se convertirá en el primer eliminado de la temporada.