Gerardo Monroy: quién es el novio de Aldo Rendón de La Casa de los Famosos

Detrás de la personalidad que Aldo Rendón muestra frente a las cámaras de La Casa de los Famosos México 2026 existe una historia sentimental que ha despertado la curiosidad de los seguidores del reality. El estilista mantiene una relación de más de 15 años con Gerardo Monroy, un músico que ha preferido mantenerse lejos de los reflectores.

Durante su estancia en el programa, Aldo Rendón mencionó a su pareja, situación que provocó que los seguidores comenzaran a buscar información sobre Gerardo Monroy y la relación que ambos han construido durante más de una década.

¿Quién es Gerardo Monroy?

Gerardo Monroy es músico y utiliza el nombre artístico de Señor Skelter para presentar su trabajo. En plataformas digitales aparecen algunas de sus canciones, entre ellas “Deer Herr”, “El canto del fenómeno”, “Estrella blanca”, “Le manque” y “Skelter Seltzer”.

A diferencia de Aldo Rendón, quien ha desarrollado una carrera vinculada con la moda y el entretenimiento, Gerardo mantiene una presencia pública mucho más discreta y son pocos los detalles que comparte sobre su vida personal.

En sus redes sociales, el músico suele publicar contenido relacionado con sus viajes, estilo de vida y looks. También es posible encontrar muestras de afecto de Aldo, quien en algunas de sus publicaciones le deja comentarios y mensajes cariñosos.

Aldo Rendón y Gerardo Monroy llevan más de 15 años juntos

La historia entre Aldo Rendón y Gerardo Monroy comenzó hace más de 15 años y, aunque ambos han mantenido su relación con cierta reserva, existen registros de algunos momentos que han compartido públicamente.

La pareja ha aparecido junta en viajes, celebraciones y eventos sociales. Entre las imágenes que han circulado se encuentran registros de ambos durante una celebración de Galilea Montijo en 2018 y en un evento de Casa Dragones realizado en 2019.

Pese a que no suelen mostrar constantemente su relación, la participación de Aldo Rendón en La Casa de los Famosos hizo que su vida sentimental adquiriera mayor atención entre los seguidores del programa.

El mensaje que Aldo Rendón le dedicó a Gerardo

Aunque Aldo Rendón y Gerardo Monroy mantienen un perfil reservado respecto a su romance, el estilista sí ha compartido algunas muestras públicas de afecto hacia su pareja.

Una de las publicaciones que más llamó la atención ocurrió en 2023, cuando Aldo felicitó a Gerardo por su cumpleaños y utilizó una expresión especialmente cariñosa para referirse a él: lo llamó “su persona favorita”.

Ese mensaje volvió a tomar relevancia después de que Aldo Rendón ingresara al reality, pues su aislamiento dentro de la casa ha llevado al público a interesarse no solo por su participación, sino también por la relación que mantiene fuera del programa.

¿Por qué Gerardo Monroy genera interés en el reality?

La presencia de Aldo Rendón en La Casa de los Famosos México 2026 ha permitido que los espectadores conozcan algunos aspectos de su vida que normalmente permanecen fuera de las cámaras.

Entre ellos se encuentra su relación con Gerardo Monroy, quien, pese a compartir una historia de más de 15 años con el estilista, ha mantenido un perfil bajo y alejado de la exposición mediática.

Por ahora, mientras Aldo continúa su participación en La Casa de los Famosos, sus seguidores siguen atentos a las referencias que pueda hacer sobre su pareja y a los detalles de la vida que ambos han construido lejos de los reflectores.