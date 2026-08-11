La Casa de los Famosos México: Así van las votaciones para el regreso de Mariana Ochoa o Ximena Herrera

Durante la Gala de Eliminación en ‘La Casa de los Famosos México’, mucho se ha comentado sobre de una nueva dinámica que se ha puesto en esta temporada, nos referimos al ‘El Exilio’. Y es que, ahora dos participantes se encuentran viviendo esa parte de la competencia.

De acuerdo con lo que se sabe, Mariana, Ochoa y Ximena Herrera, quienes han sido las dos eliminadas del reality show, están viviendo una nueva etapa, pero el resto de los famosos no sabe que ellas no han salido por completo de la competencia, lo que podría cambiar todo por completo.

¿Quién podría volver al reality Mariana Ochoa o Ximena Herrera?

Por su parte, Galilea Montijo, quien es la conductora aseguró que una de ellas regresará a la casa, pero la última palabra de eso la va a tener el público con sus votos, aunque la situación no ha sido del agrado de todos los fans, las votaciones siguen adelante, por lo que te decimos la forma en que marchan las cosas.

Por medio de programa "Vaya Vaya" hizo una encuesta para conocer las preferencias del público, dejando entrever quién podría ser la que regresa:

Mariana Ochoa tiene un 65%

Ximena Herrera tiene un 35%

Recordemos que Mariana Ochoa fue la primera eliminada del reality, y Ximena Herrera, apenas salió de la competencia el domingo pasado.

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