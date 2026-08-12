BUAP lanza Corrimiento y Lugares Disponibles 2026: quiénes pueden participar y fechas clave

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) abrirá una nueva oportunidad para los aspirantes que buscan ingresar a la institución durante el proceso de admisión 2026 y que no obtuvieron un lugar en la primera asignación.

Este miércoles 12 de agosto, la Dirección de Administración Escolar (DAE) dará a conocer la Convocatoria de Corrimiento y Lugares Disponibles 2026, mediante la cual se repartirán los espacios que todavía se encuentran disponibles en distintos programas educativos.

El proceso está dirigido a jóvenes que presentaron la evaluación de admisión y permanecen dentro del procedimiento conforme a los resultados publicados el pasado 18 de julio de 2026.

¿Quiénes pueden participar en el Corrimiento BUAP 2026?

La asignación de los lugares seguirá como criterio principal el puntaje obtenido en el examen de admisión.

La BUAP comenzará a distribuir los espacios entre las personas que consiguieron las calificaciones más altas, aunque el resultado también dependerá del número de lugares autorizados por los Consejos de cada Unidad Académica.

Por ello, participar en esta etapa no garantiza automáticamente el ingreso, ya que cada aspirante deberá competir por los espacios disponibles de acuerdo con su posición y la capacidad de la licenciatura o programa correspondiente.

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¿Dónde consultar los Lugares Disponibles BUAP 2026?

Los aspirantes deberán ingresar al portal oficial de Autoservicios BUAP y buscar el apartado denominado “Corrimiento y Lugares Disponibles 2026”.

Para acceder será necesario utilizar el mismo usuario y contraseña generados durante el registro del proceso de admisión.

Una vez publicada la convocatoria, será importante revisar las instrucciones, requisitos y etapas correspondientes, debido a que cada procedimiento deberá completarse dentro de las fechas establecidas por la universidad.

¿Cuáles son las fechas del Corrimiento BUAP 2026?

El calendario establece que quienes obtengan un lugar deberán realizar el pago de la póliza de aportación el 17 de agosto.

🎓 Este miércoles 12 de agosto se publicará la Convocatoria de Corrimiento y Lugares Disponibles 2026 para quienes presentaron la evaluación de admisión y continúan de acuerdo con su puntaje.



Más información: https://t.co/3Ah6ghUstU — BUAP (@BUAPoficial) August 11, 2026

La inscripción está programada para el 18 de agosto en la Arena BUAP, por lo que los aspirantes seleccionados deberán cumplir en tiempo con los requisitos indicados por la institución.

La universidad recomendó consultar únicamente el portal de Admisión BUAP, Autoservicios y las redes oficiales de la Dirección de Administración Escolar para evitar información falsa o confusiones durante esta nueva etapa del ingreso 2026.

IO