Aitana Derbez hace su debut como cantante junto a su madre Alessandra Rosaldo: VIDEO

Alessandra Rosaldo ha tenido una serie de presentaciones con Sentidos Opuestos, donde ha sorprendido a sus fans con su físico y su espectacular voz, aunque hubo una sorpresa todavía más grande.

Y es que Aitana Derbez, quien es su hija, hizo su debut en el escenario, pues acompañó a su madre como bailarina en el concierto que ofrecieron en el auditorio nacional.

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Aitana Derbez hace su debut en el escenario

Acompañada de Chacho, Gaitán y Alessandra Rosaldo, Aitana Derbez disfrutó de cada momento de la presentación. Con tan sólo 12 años, la pequeña demostró el gran talento que tiene sobre el escenario.

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Cabe mencionar que esta no sería la primera ocasión en que Aitana demuestra su interés por el ambiente musical, pues ya ha dejado claro que a ella le gusta cantar, aunque es la primera ocasión que muestra su talento para el baile.

Aunque su participación ya había sido anticipada en redes sociales, la gran sorpresa de la noche se la llevaron los asistentes al poder ver a la pequeña de los Derbez, disfrutar junto a su madre y ver lo que podría ser el comienzo de una gran carrera.

@aislinnderbez la sorpresa de la noche fue Aitana 😱😍♥️ I’m so proud of youuuuuu ♬ original sound - AislinnDerbez

Hasta el momento, la pequeña y su madre no han mencionado nada sobre el tema, aunque se sabe que la joven podría estar comenzando una gran carrera.

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