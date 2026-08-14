Jorge D’Alessio revela que tiene una nueva relación sentimental a meses de su divorcio

Han pasado unos meses desde que se confirmó el divorcio de Jorge D’Alessio y Marichelo, el cual llegó después de muchos rumores sobre una infidelidad. Sin embargo, ahora el cantante ha confirmado que tiene una nueva relación sentimental.

Por medio de una historia en su cuenta oficial de Instagram, Jorge D’Alessio, reveló que se está dando una nueva oportunidad en el amor, aunque hizo el comentario que su nueva pareja, no fue la responsable de su divorcio de Marichelo.

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Jorge D’Alessio revela que tiene una nueva pareja

En la foto que compartió el cantante, se le puede ver tomado de la mano con la que es su nueva pareja; sin embargo, Jorge D’Alessio no ha revelado la identidad de su novia.

"1-SI, conocí a alguien especial y me estoy dando la oportunidad de vivir algo nuevo y bonito."

También mandó un mensaje, donde defiende a su novia y se anticipa a los comentarios que pueden surgir en redes sociales, pues afirma que su pareja no fue la responsable de su separación, en la misma publicación, reveló que sus hijos saben de su nuevo noviazgo.

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“2- NO. ella no es la "Causante de mi divorcio" 3- Tanto Mac como mis hijos saben de ella y estamos todos MUY BIEN gracias a DIOS”

Jorge D’Alessio pide que lo dejen de criticar, pues al darse una nueva oportunidad en el amor, no está haciendo nada malo.

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