Cazzu revela que ya tiene novio tras dos años de su separación de Nodal

Después de dos años de estar en una fuerte controversia, todo parece indicar que Cazzu estaría estrenando un nuevo novio. Recordemos que fue en el 2024, cuando la cantante y Nodal vivieron una de las separaciones más controversiales del mundo del espectáculo.

Sin embargo, la polémica aumentó cuando Nodal decidió casarse a los pocos meses de haber concluido su relación con la argentina. Esto generó un sinfín de comentarios, pues varios usuarios no dudaron en señalar que se trató de una gran traición para Cazzu.

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Cazzu tiene una nueva pareja sentimental

Tras todo lo vivido, la argentina no había sido relacionada con nadie más hasta hace poco, pues comenzaron a circular rumores sobre un posible romance, pero es hasta hace poco que se ha logrado confirmar que la cantante se estaría dando una nueva oportunidad en el amor.

En una entrevista con los medios de comunicación, la cantante habló sobre su gusto por la lectura y los libros. En especial “La Divina Comedia”, y es que para la cantante esta obra es muy importante, tanto que tiene dos ejemplares y uno de ellos pertenece a la familia de su novio.

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“Tengo dos porque una es muy vieja, era de una abuelita de mi novio, y la trajo para que la podamos comparar con la otra, con la mía, que la compré y está comentada…”

Cabe mencionar que la famosa no dio más detalles al respecto; sin embargo, desde hace un tiempo se ha especulado que tiene un romance con Ignacio Colombara, quien forma parte de su equipo de trabajo del show “Latinaje”.

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