¡Impacto mortal! Dos personas pierden la vida tras estrellarse violentamente en zona hotelera de Cancún

Dos personas perdieron la vida la noche de este viernes tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito sobre el bulevar Kukulcán, en la zona hotelera de Cancún, donde la camioneta en la que viajaban terminó fuera del camino y chocó con varias palmeras.

El accidente ocurrió alrededor de las 21:45 horas, a la altura del kilómetro 19, cuando el conductor de una camioneta de lujo Cadillac Escalade, de color negro, circulaba en dirección hacia el Aeropuerto Internacional de Cancún. De manera preliminar, se indicó que el vehículo era conducido a exceso de velocidad, lo que habría provocado que el conductor perdiera el control en una maniobra y saliera de la vía de rodamiento.

Tras el fuerte impacto, testigos solicitaron ayuda a través del número de emergencias 911, por lo que desde el Complejo de Seguridad C5 se activaron los protocolos correspondientes y se movilizaron elementos del Cuerpo de Bomberos, paramédicos, agentes de la Dirección de Tránsito y policías Turísticos.

A su llegada, los cuerpos de emergencia encontraron la camioneta severamente dañada y confirmaron que tanto el conductor como su acompañante habían perdido la vida debido a las múltiples lesiones sufridas durante el accidente. Una de las víctimas quedó prensada al interior de la unidad, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de rescate.

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Al confirmar que ambas personas ya no contaban con signos vitales, la zona fue acordonada para preservar los indicios y permitir que agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaran las diligencias correspondientes.

Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se les practicará la necropsia de ley y permanecerán en espera de ser identificados oficialmente. Se prevé que en las próximas horas familiares acudan ante las autoridades para realizar los trámites correspondientes y solicitar la entrega de los cuerpos.

La camioneta fue asegurada y posteriormente retirada del lugar mediante una grúa para ser trasladada a un corralón, donde quedó a disposición del Ministerio Público como parte de las investigaciones.

De manera preliminar, las autoridades señalaron que el exceso de velocidad sería uno de los posibles factores que provocaron el accidente; sin embargo, será el peritaje correspondiente el que determine con precisión cómo ocurrieron los hechos y las causas que llevaron al conductor a perder el control de la unidad.