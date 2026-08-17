Quién es el papá de la hija de Hayden Panettiere, actriz que perdió la vida este domingo

Durante las últimas horas, se dio a conocer que la actriz Hayden Panettiere lamentablemente perdió la vida a los 36 años. Cabe mencionar que la joven tuvo grandes participaciones en diferentes proyectos, siendo recordada principalmente por su trabajo en “Triunfos Robados”, “Scream”, “Malcolm in the Middle”, “Héroes” y “Nashville”.

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Se sabe que Hayden Panettiere tiene una hija llamada Kaya Evdokia Klitschko, fruto de su relación con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko. La pequeña nació en 2014, tras la separación de la pareja, la menor pasó a vivir con su padre y su familia en Europa.

¿Quién es el padre de la hija de Hayden Panettiere?

Wladimir Klitschko es un exboxeador profesional ucraniano, durante gran parte de su carrera fue una de las figuras más importantes de la división de peso pesado del boxeo. La historia de amor con la actriz comenzó en 2009, luego de que los dos fueran a una fiesta en donde se conocieron.

Se sabe que su relación fue muy complicada, se separaron en 2011 y retomaron su romance en 2013, ese mismo año anunciaron su compromiso y en diciembre del 2014 tuvieron a su hija, pero cuatro años después confirmaron su separación definitiva.

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La hija de la pareja se ha mantenido alejada de los reflectores y después de la separación se fue a vivir a Europa. En 2018, la actriz decidió otorgarle a Klitschko la custodia de la menor, Hayden Panettiere siempre habló de lo complicado que estaba siendo vivir lejos de su hija.

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