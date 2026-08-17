Revelan la llamada al 911 que podría sacar a la luz la causa de muerte de Hayden Panettiere

Las últimas horas han conmocionado al mundo del espectáculo, luego de confirmarse el fallecimiento de la actriz Hayden Panettiere, quien perdió la vida a los 36 años de edad.

Según la información que ha sido publicada por el medio TMZ, Hayden Panettiere fue encontrada muerta por una de sus amigas en su casa, ubicada en Greenville, Carolina del Sur, esto sucedió la tarde de ayer, domingo 16 de agosto.

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Revelan la llamada al 911 de Hayden Panettiere

De acuerdo con la información que ha sido compartida por fuentes policiales, la amiga de la cual no se conoce su identidad, fue la encargada de llamar al 911, esto alrededor de las 13:51,la joven estaba pidiendo ayuda, porque Hayden Panettiere no respondía y afirma se podría tratar de un infarto.

Además, el medio Page Six filtró el audio de la llamada al 911, supuestamente de Hayden Panettiere, donde se alcanza a escuchar que los cuerpos de emergencias fueron a la casa para darle reanimación cardiopulmonar (RCP) a una persona que sufrió una sobredosis.

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"Atención a todas las unidades, respuesta por paro cardíaco (...) Easley Bridge Road, sobredosis. RCP en curso."

Luego de varios intentos por reanimar a Hayden Panettiere, la actriz fue declarada muerta a las 14:32 horas del domingo 16 de agosto.

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