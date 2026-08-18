Consuelo Duval revela que Ernesto Laguarida de ‘La Casa de los Famosos’ era su amor platónico

En el marco del furor generado por la participación de Ernesto Laguardia en la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos México', una simpática confesión realizada por Consuelo Duval cobró nueva relevancia en redes sociales. Y es que, la actriz admitió que el galán de telenovelas fue uno de sus grandes amores platónicos durante su juventud.

Durante una emisión del programa “Netas Divinas”, la también comediante reveló el amor que sentía por el actor cuando era más joven. Los comentarios de Duval rápidamente se volvieron virales en redes sociales y generaron la reacción de diversos usuarios y fanáticos de la actriz.

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Así fue que Consuelo Duval reveló que Laguarida era su amor platónico

Fue durante “Netas Divinas” que se preguntó a las participantes: “¿De quién estaban enamoradas cuando eran niñas?”. El cuestionamiento fue el detonante de que Consuelo Duval revelará que de niña se encontraba enamorada de Ernesto Laguarida, confesión que se volvió viral.

Sin tapujos, la intérprete de "Federica P. Luche" compartió el impacto que Laguardia provocaba en ella cada vez que aparecía en la pantalla chica: "Ernesto Laguardia, sí, me encantaba, me moría de amor." reveló la actriz ante sus compañeros de foro, generando sorpresa entre los presentes.

A raíz de la viralización de estas declaraciones, en plataformas digitales se abrió un divertido debate sobre la diferencia de edades y la vigencia de ambos artistas. Con este momento, la presencia de Ernesto Laguardia en ‘La Casa de los Famosos México’ sumó un toque nostálgico, destacando cómo su trayectoria sigue marcando a varias generaciones.

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