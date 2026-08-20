Familia exige reembolso tras falla de motoneta recién comprada en negocio del Centro

Una movilización policiaca se registró este jueves en un establecimiento dedicado a la venta de motocicletas y motonetas ubicado en la colonia Centro, luego de que una familia reportara presuntos disturbios y un desacuerdo con personal del negocio por una unidad que, según señalaron, presentó una falla mecánica apenas unos kilómetros después de haber sido adquirida.

Los hechos ocurrieron en el establecimiento denominado Waldos Motos, situado sobre la calle 22, entre las calles 39 y 41, hasta donde arribó un matrimonio acompañado de su hijo a bordo de una motoneta de la marca Kiwo, misma que, de acuerdo con su versión, habían comprado apenas unos días atrás por la cantidad de 10 mil pesos.

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Los afectados explicaron que la unidad funcionó únicamente durante un par de kilómetros y posteriormente se apagó, sin que hasta el momento lograra volver a encender o funcionar con normalidad.

La situación generó mayor molestia debido a que la familia tiene su domicilio en Isla Aguada, por lo que trasladarse hasta Ciudad del Carmen para buscar una solución al desperfecto representa gastos adicionales de combustible, además de tiempo y traslado.

Autoridades acuden al lugar para recabar datos. / Por Esto.

Según el relato de los compradores, durante este jueves acudieron al establecimiento con la motoneta averiada para solicitar una solución. Indicaron que fueron atendidos por la gerente, quien presuntamente les habría dado largas durante varias horas, sin que se concretara una reparación, cambio de unidad o reembolso.

Ante el conflicto, fue solicitada la presencia de elementos de la Dirección de Seguridad Pública, quienes acudieron al sitio para verificar lo ocurrido y tomar conocimiento de la situación.

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Los agentes recabaron los datos y versiones tanto de los compradores como de los empleados del establecimiento, con el objetivo de dejar constancia de lo sucedido y evitar que el desacuerdo pasara a mayores.

Finalmente, los afectados señalaron que la encargada les habría indicado que regresaran al día siguiente, a primera hora, para realizarles el reembolso de los 10 mil pesos que pagaron por la motoneta.

La familia manifestó que acudirá nuevamente al negocio para buscar una solución definitiva y recuperar su dinero, debido a que consideran que la unidad presentó una falla prácticamente desde los primeros kilómetros de uso.

Familia señala que su motoneta falló a los pocos kilómetros. / Por Esto.

Asimismo, expresaron su inconformidad por el tiempo y los gastos que les ha representado trasladarse desde Isla Aguada hasta Ciudad del Carmen para intentar resolver el problema.

Hasta el término del reclamo no se reportaron personas detenidas ni lesionadas por estos hechos. El conflicto quedó, por el momento, en espera de una solución entre los compradores y el establecimiento.

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