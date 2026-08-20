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La Casa de los Famosos México: Ese Pérez revela que le tiene rabia a Cynthia Klitbo

El influencer fue nominado esta semana, lo que ha ocasionado una gran polémica dentro de la famosa casa.

Por Redacción Por Esto!

20 de ago de 2026

1 min

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La Casa de los Famosos México: Ese Pérez revela que le tiene rabia a Cynthia Klitbo
La Casa de los Famosos México: Ese Pérez revela que le tiene rabia a Cynthia Klitbo / Instagram:eseperezoficial

Todo parece indicar que una nueva enemistad se está generando dentro de ‘La Casa de los Famosos México’, pues Ese Pérez sorprendió al revelar que siente mucha rabia por compañera Cynthia Klitbo. Pero eso no fue todo, también aseguró que en caso de tener un posicionamiento, ya sabe las palabras justas que le va a dedicar.

Las cosas ocurrieron la noche del miércoles, después de que Luis Chaparro lo nominara de frente con la Moneda del Destino. Cabe mencionar que el famoso comparte placa con Mariana Ochoa, Ernesto Laguardia, Cynthia, Yahir, Brianda Deyanara, Flor Vigna, Masad y Moisés.

La placa de eliminación de la cuarta semana

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Ante esto Gema le preguntó directamente, el motivo por el que tiene coraje a la llamada villana de las telenovelas:

“Ahorita yo con Luis no me siento así como atacado. No le tengo esa rabia que siento que ahorita le tengo a Klitbo. O sea, la señora ya está…”

Tras la insistencia de su compañera por saber el motivo de la rabia que siente por la actriz, el creador de contenido fue tajante al mencionar:

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“Por eso, porque ya es una señora… que quepa la prudencia en alguien más. En mí está cabiendo, porque no le estoy faltando el respeto ni mucho menos”.

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