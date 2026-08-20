¿Por qué los yucatecos dicen “jala cho’”? Este es el significado de la expresión

Yucatán tiene una manera muy particular de hablar que sorprende a quienes visitan el estado por primera vez. La combinación del español con palabras y expresiones de origen maya ha dado lugar a un vocabulario regional que permanece vigente en las conversaciones cotidianas.

Muchas de estas frases se utilizan de manera informal entre familiares, amigos y conocidos, y algunas tienen significados que no son evidentes para quienes no están familiarizados con el habla yucateca.

Su origen también está relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con referencias a elementos de la cultura yucateca.

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¿Qué significa “jala cho’” en Yucatán?

En Yucatán, “jala cho’” —también escrita como “¡jala cho’!”— se utiliza coloquialmente para decir “vámonos de aquí”, "vete", “corre” o “huye rápido”.

La expresión hace referencia a la rapidez con la que un ratón escapa cuando se siente amenazado. La palabra “cho’” proviene del maya y significa “ratón”, mientras que “jala” forma parte de la expresión utilizada para indicar que alguien debe irse o avanzar rápidamente.

Por ello, cuando un yucateco dice “¡jala cho’!”, la frase puede entenderse como una invitación o advertencia para salir rápidamente de un lugar o escapar de alguna situación.

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“Jala cho’” forma parte de las expresiones que distinguen al español hablado en Yucatán. Su uso cotidiano demuestra la influencia que la lengua maya ha tenido en el vocabulario regional y cómo algunas palabras y frases se mantienen presentes entre generaciones.

Para los yucatecos, estas expresiones pueden resultar completamente naturales, mientras que para visitantes o personas de otros estados suelen convertirse en una de las primeras curiosidades del peculiar lenguaje de la región.