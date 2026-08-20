Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en un predio de Tulum

Un hombre fue localizado sin vida en un terreno donde se encuentran oficinas del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, sobre la calle Tunkul, entre Alfa y Osiris, en la zona urbana de Tulum. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y, tras revisar a la persona, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El cuerpo habría sido observado por vecinos desde las primeras horas del día; sin embargo, inicialmente no se consideró que se tratara de una emergencia. Posteriormente, al percatarse de que el hombre permanecía inmóvil y no mostraba reacción alguna, habitantes de la zona realizaron el reporte a través del número de emergencias 911, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad y servicios médicos.

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Al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal Preventiva y paramédicos de la Cruz Roja, quienes ingresaron al predio para verificar las condiciones en las que se encontraba el hombre. Después de la valoración correspondiente, los socorristas determinaron que carecía de signos vitales, por lo que el área fue acordonada y quedó bajo resguardo de los primeros respondientes.

De manera preliminar, se informó que se trata de una persona del sexo masculino que presuntamente se encontraba en situación de calle y era conocida por permanecer en la zona. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre su identidad, edad o lugar de origen. Tampoco se dieron a conocer indicios visibles que permitieran establecer de manera inmediata las circunstancias de su fallecimiento.

Personal de Servicios Periciales realizó las diligencias de campo y posteriormente procedió con el levantamiento del cuerpo / Aquiles Bee Cituk

El reporte provocó inicialmente la presencia de elementos de diferentes corporaciones, entre ellas Policía Estatal y personal de la Secretaría de Marina. No obstante, después de una primera revisión y al no advertirse preliminarmente elementos que apuntaran a un hecho violento, parte de las corporaciones se retiró y permanecieron en el sitio los primeros respondientes.

Más tarde arribaron peritos de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo para iniciar las investigaciones correspondientes y procesar el lugar donde fue localizado el hombre. Personal de Servicios Periciales realizó las diligencias de campo y posteriormente procedió con el levantamiento del cuerpo para su traslado, donde se practicarán los estudios necesarios para determinar oficialmente la causa del fallecimiento.

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Las investigaciones también permitirán establecer la identidad del hombre y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió su muerte. Será mediante los resultados de los estudios periciales como las autoridades podrán confirmar si el fallecimiento se debió a causas naturales o si existe algún otro elemento que deba ser considerado dentro de la investigación.

El hallazgo ocurrió en un sector transitado de la cabecera municipal, a pocos metros de viviendas, comercios y oficinas. La presencia de unidades de emergencia y posteriormente de personal de la Fiscalía llamó la atención de vecinos y personas que circulaban por la calle Tunkul, mientras el área permaneció delimitada hasta concluir las diligencias ministeriales.