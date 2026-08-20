Motociclista resulta herido tras impactarse contra un auto en la colonia Playón, Ciudad del Carmen

Un motociclista resultó lesionado la noche de este miércoles luego de verse involucrado en un fuerte accidente contra un automóvil particular sobre la avenida Malecón de la Caleta, en su cruce con la calle 62, en la colonia Playón de Ciudad del Carmen.

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De acuerdo con la información recabada en el lugar, el conductor de un Nissan de color dorado, con placas DHM 488 B del estado de Campeche, intentaba estacionarse en unos cajones ubicados frente a su domicilio cuando, aparentemente, no se percató de la proximidad de una motocicleta Yamaha de color blanco, con matrícula 20GXP9.

Durante la maniobra, la motocicleta terminó impactándose contra el costado izquierdo del automóvil y, debido a la fuerza del golpe, salió proyectada hacia la banqueta, dejando al joven motociclista con fuertes molestias y dolor en el pecho.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio para valorar al lesionado, quien permaneció a bordo de la ambulancia mientras se esperaba la llegada de un familiar o responsable del motociclista para dialogar con el conductor del automóvil.

Finalmente, ambas partes lograron llegar a un acuerdo para el pago de los daños materiales y los gastos derivados de las lesiones, debido a que el conductor del vehículo presuntamente no contaba con seguro.

El motociclista fue bajado posteriormente de la ambulancia y trasladado a una clínica particular a bordo de una camioneta particular para recibir atención médica.

Por su parte, el conductor del automóvil fue trasladado a la comandancia municipal para la certificación correspondiente, luego de que surgieran señalamientos de que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente. Será la autoridad competente la encargada de determinar su situación.

JGH