¿Se cayó Whatsapp hoy? Usuarios reportan diferentes problemas en la app de mensajería

El servicio de mensajería instantánea más popular del planeta sufrió una falla a nivel mundial, la cual comenzó a reportarse por los usuarios en México aproximadamente a las 13:30 horas.

De acuerdo con información del sitio Downdetector, fue cerca de las 13:30 horas de este lunes comenzaron a registrarse los primeros informes de fallas, que alcanzaron un máximo de más de 100 reportes pasadas las 14:00 horas.

¿Qué le pasó a WhatsApp hoy 3 de agosto de 2026?

El principal problema reportado, ya con 64% de los informes de fallas, era el envío de mensajes, seguido de intermitencias en la aplicación, con 30%, y problemas para iniciar la sesión, con 4%.

Noticia Destacada Scroll infinito: así funciona el diseño que mantiene a niñas y jóvenes pegados a las redes sociales

Los reportes de fallas provenían de las principales ciudades del país, principalmente:

Ciudad de México

Monterrey

Mérida

Guadalajara

San Luis Potosí

Tuxtla Gutiérrez

Hasta el momento de la publicación de esta nota, la aplicación no había comunicado de manera oficial alguna postura relacionada con estos informes de fallas que reportaron los usuarios en México.