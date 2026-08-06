Metrobús de la CDMX lanza recomendación a Harry Styles tras cruzar calle sin mirar

El cantante británico Harry Styles se convirtió en el centro de atención de las redes sociales tras ser captado corriendo y cruzando de manera imprudente vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX). Ante esto; el sistema de transporte Metrobús de la capital lanzó un amigable mensaje de seguridad al músico.

El artista se encuentra actualmente en la capital debido a que tiene varias fechas de conciertos debido a su gira. Ante esto; el músico ha buscado mantenerse en forma saliendo a correr por las calles de la CDMX, sin embargo, algunos usuarios captaron el instante en que cruzó una vialidad sin mirar a los lados.

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¿Cómo fue el mensaje del Metrobús de la CDMX a Harry Styles?

A raíz de la viralización de videos en los que se puede ver a Harry Styles corriendo y cruzando vialidades sin mirar, el sistema de transporte Metrobús de la CDMX aprovechó el impacto mediático para dirigir un mensaje de seguridad vial a través de sus redes sociales al famoso cantante.

"Te queremos mucho, Harry, sigue estos consejos para una estancia segura en la CDMX", el organismo le recordó al cantante y a sus seguidores la importancia de cuidar la integridad vial. Entre las principales recomendaciones extendidas se encontraban: respetar los semáforos, utilizar el paso peatonal y evitar puntos ciegos.

Para cerrar el comunicado, el Metrobús hizo un guiño a uno de los lemas y temas más representativos del músico, concluyendo su mensaje con la frase: "Cuídate y cuida a los demás. Treat People with Kindness".

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