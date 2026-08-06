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Metrobús de la CDMX lanza recomendación a Harry Styles tras cruzar calle sin mirar

El cantante británico se volvió viral en redes sociales tras ser captado cruzando las calles de la capital sin precaución.

Por Redacción Por Esto!

6 de ago de 2026

1 min

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Metrobús CDMX lanza recomendación a Harry Styles tras cruzar calle sin mirar.
Metrobús CDMX lanza recomendación a Harry Styles tras cruzar calle sin mirar. / Instagram: harrystyles

El cantante británico Harry Styles se convirtió en el centro de atención de las redes sociales tras ser captado corriendo y cruzando de manera imprudente vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX). Ante esto; el sistema de transporte Metrobús de la capital lanzó un amigable mensaje de seguridad al músico.

El artista se encuentra actualmente en la capital debido a que tiene varias fechas de conciertos debido a su gira. Ante esto; el músico ha buscado mantenerse en forma saliendo a correr por las calles de la CDMX, sin embargo, algunos usuarios captaron el instante en que cruzó una vialidad sin mirar a los lados.

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¿Cómo fue el mensaje del Metrobús de la CDMX a Harry Styles?

A raíz de la viralización de videos en los que se puede ver a Harry Styles corriendo y cruzando vialidades sin mirar, el sistema de transporte Metrobús de la CDMX aprovechó el impacto mediático para dirigir un mensaje de seguridad vial a través de sus redes sociales al famoso cantante.

"Te queremos mucho, Harry, sigue estos consejos para una estancia segura en la CDMX", el organismo le recordó al cantante y a sus seguidores la importancia de cuidar la integridad vial. Entre las principales recomendaciones extendidas se encontraban: respetar los semáforos, utilizar el paso peatonal y evitar puntos ciegos.

Para cerrar el comunicado, el Metrobús hizo un guiño a uno de los lemas y temas más representativos del músico, concluyendo su mensaje con la frase: "Cuídate y cuida a los demás. Treat People with Kindness".

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