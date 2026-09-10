FGR apunta a suicidio la muerte del diputado de Morena, Zenyazen Roberto Escobar García

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, conforme a los avances en las investigaciones por el fallecimiento del diputado federal por Morena, Zenyazen Roberto Escobar García, los peritajes e indicios recabados señalan que la causa del deceso apunta a un suicidio.

El legislador de 42 años fue hallado sin vida el pasado 4 de septiembre en el interior de su auto sobre la carretera Veracruz-Xalapa, presentando un impacto de arma de fuego en la cabeza. Tras asumir el caso, la FGR coordinó los trabajos ministeriales con la Fiscalía General del Estado de Veracruz para procesar la escena y recolectar pruebas.

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Por medio de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), la institución detalló que se han realizado más de 150 actos de investigación, entre inspecciones, testimonios y dictámenes periciales. Los análisis balísticos, forenses y las diligencias de campo no mostraron signos de violencia externa ni la intervención de terceros al momento del hecho.

La FGR precisó que la investigación no se encuentra formalmente cerrada y se mantendrán abiertas las líneas de indagación correspondientes. Aunado a esto, la autoridad indicó que continuará informando sobre el caso en caso de existir nuevos hallazgos, garantizando el respeto a los derechos y la dignidad de los familiares de la víctima.

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