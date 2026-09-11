La Casa de los Famosos México: Así van las votaciones rumbo a la séptima Gala de Eliminación

Estamos a pocos días de vivir una nueva Gala de Eliminación de ‘La Casa de los Famosos México’, la cual será el próximo domingo 13 de septiembre, por lo que las cosas están muy tensas entre los habitantes de la polémica casa, ya que nadie quiere convertirse en el séptimo eliminado.

Sin embargo, algunos otros se han preguntado cómo van las votaciones hasta el día de hoy, viernes 11 de septiembre. Recordemos que esta semana, la placa de nominados está integrada por: Mariana Ochoa, Karina Torres, Masad Altamimi, Gema Garoa, Brianda Deyanara y Yahir.

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¿Cómo van las votaciones en ‘La Casa de los Famosos México’?

Por medio de las votaciones del público se podrá definir quien será el siguiente participante en salir de ‘La Casa de los Famosos México’. Ahora, por medio del perfil de Facebook de ‘Vaya Vaya’, se ha lanzado una encuesta para poder conocer las preferencias de los fans.

Según los resultados que han salido a la luz, Mariana Ochoa y Brianda Deyanara, son las famosas que están en la parte baja de la votación, mientras que Karina y Masad son los preferidos del público para quedarse una semana más en ‘La Casa de los Famosos México’.

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Aquí te dejamos los porcentajes de como van las votaciones:

Karina 21%

Masad Altamimi 19%

Gema Garoa 18%

Yahir 16%

Mariana Ochoa 13%

Brianda Deyanara 13%

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