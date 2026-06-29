¿Ya son pareja? Gala Montes sube fotos junto a Emiliano Aguilar

Hace poco, las redes sociales se pusieron en llamas, después de que salieran a la luz algunas imágenes en donde aparecen Gala Montes y Emiliano Aguilar, ya que los dos han tenido carreras llenas de polémica y varios escándalos.

Desde que salieron las fotos en donde los dos aparecen juntos, se comenzó a especular que podría existir una relación amorosa entre ellos, aunque no han confirmado nada, los seguidores de ambos se encuentran muy emocionados por su supuesto romance.

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¿Gala Montes y Emiliano Aguilar son novios?

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la también actriz compartió una serie de fotografías en donde se muestra muy feliz y acompañada del hijo de Pepe Aguilar, pero lo que más llamó la atención de los fans, fue el mensaje que colocó en la publicación.

“Miss u”

Incluso, en una de las imágenes se muestra abrazada del rapero, ambos utilizando un pasamontañas, las fotos han dividido la opinión de sus millones de fans, pues no todos están de acuerdo con lo que parece ser más que una amistad.

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Cabe mencionar que Chamonic, la cuenta especializada en espectáculos confirmó el noviazgo de los cantantes, además mencionó que se conocieron en las grabaciones de un reality show.

Finalmente, Gala Montes aseguró en una entrevistas que verán muchas cosas con ellos dos juntos, esto dijo para Eden Dorantes.

“De repente un día estás ahí parada y algo con cuerda, con todo y es como, 'Wow.' ... estamos preparando algo... Estamos preparando algo, no podemos decir nada, porque nos regañan. Y nada, hablamos de muchas cosas, o sea, tuvimos mucho tiempo para platicar y nos dimos cuenta de que teníamos, éramos, pues muy parecidos y éramos muy afines a ciertas cosas, y teníamos muchos parecidos y sabes, o sea, como que conectas, ¿no? Y nada, platicamos de a colaborar, platicamos de hacer muchas cosas”

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