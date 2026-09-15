Gasoducto Energía Mayakán avanza 65% en Campeche; concluirá en 2027 y genera 2 mil empleos

El gas natural ya comenzó a abrirse paso por territorio campechano y, con tubos acopiados, maquinaria trabajando y 27 frentes activos, la construcción del Sistema de Transporte de Gas Natural Energía Mayakán registra un avance general de 65 por ciento. El proyecto, considerado estratégico para abastecer de gas natural a la Península de Yucatán desde Tabasco, contempla un gasoducto de casi 800 kilómetros y tiene como meta concluir su construcción durante el primer trimestre de 2027.

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Carlos Adrián García Basto, director general de la Agencia de Energía del Estado de Campeche, informó que en la entidad ya fueron instalados 140 kilómetros de ducto de los 636 que corresponden al Estado, además de que las dos Estaciones de Compresión presentan un avance superior al 40 por ciento. La obra mantiene 27 frentes activos a lo largo del territorio, donde se realizan trabajos de instalación de ductos, perforaciones bidireccionales para el cruce de ríos y construcción de distintos tramos.

Uno de los principales retos ha sido liberar el derecho de vía, aunque el funcionario aseguró que prácticamente está resuelto: de los 798 necesarios, ya fueron liberados 796 y solamente faltan dos. Reconoció, sin embargo, que han enfrentado trabas por parte de un grupo de abogados que representan legalmente a comuneros y que, dijo, se han interpuesto en el proceso. Particularmente, señaló que existe un conflicto en Hecelchakán con un expresidente municipal, aunque evitó revelar su nombre. Aclaró que las asambleas comunitarias concluyeron desde hace aproximadamente dos años y que las comunidades recibirán beneficios sociales durante 25 años.

Con una inversión total estimada en 2 mil 100 millones de dólares, el proyecto contempla alrededor de 700 kilómetros entre Tabasco, Reforma, Chiapas, Campeche, que concentra la mayor extensión, y los 62 kilómetros correspondientes a Yucatán. El 50 por ciento de la inversión recae en Campeche, debido a que la mitad del ducto se encuentra en territorio estatal. García Basto explicó que, aunque no existe todavía una cifra exacta de cuánto se ha ejercido, el avance físico de 65 por ciento permite dimensionar el progreso, mientras los tubos para la totalidad del proyecto ya se encuentran acopiados.

La obra también comienza a responder a una de las principales demandas para la industrialización de Campeche: disponibilidad de gas natural. El funcionario aseguró que ya existe capacidad para atender al parque industrial y a empresas como Cruz Azul, mientras que otras compañías han comenzado a solicitar interconexiones en los distintos municipios por donde pasará el ducto.

A la fecha, Energía Mayakán ha generado más de 2 mil empleos directos durante su etapa de construcción, además de una derrama indirecta para hoteles, restaurantes, proveedores y otros servicios. La promesa es que en marzo de 2027 concluya la construcción, abril como máximo, para posteriormente realizar las pruebas de seguridad y dejar listo el sistema para su operación.

JGH