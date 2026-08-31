La Casa de los Famosos México: Aldo Rendón llama a hacer un complot contra Mariana Ochoa

El día de ayer, Luis Chaparro tuvo que abandonar ‘La Casa de los Famosos México’, algo que impactó a algunos de sus seguidores; incluso Aldo Rendón no dudó en hablar de esta situación con sus compañeros.

Todo comienza a ser una muestra de que las tensiones dentro del reality ya están siendo más evidentes, pero en esta ocasión el estilista habló sobre una tensión que hay entre los habitantes. Y es que Aldo Rendón lanzó una frase “Las fuerzas seguirán unidas”.

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Aldo Rendón hace polémico llamado a sus compañeros

La polémica comenzó cuando Aldo Rendón fue tajante en sus palabras, pues hizo las siguientes declaraciones: “Me urge que se vaya esa mujer a mí”, esto delante de sus compañeros, Gema Garoa, Ese Pérez, Brianda Deyanara, Memo Schutz y otros compañeros.

También agregó la siguiente frase, lo que ha causado mucha controversia en las redes sociales: “Siento que nunca… siento que la estamos haciendo más grande”.

Además, mencionó que deberían de evitar confrontaciones con ella “Ya no hay que pelarla… No hay que hablarle”, incluso aseguró que no la van a nominar, van a dejar que ella solita se canse.

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El objetivo de algunos habitantes es no hacer caso a Mariana Ochoa, incluso hablaron si ella les pregunta algo, contestarle. Todo parece indicar que esta enemistad no tiene para cuando acabar, pues incluso han criticado su vestido de la cantante, calificándolo como “naco” y “horrible”.

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