Alicia Villarreal explota contra Arturo Carmona, tras confirmarse el embarazo de Melenie Carmona

Desde hace varios días, se confirmó el embarazo de Melenie Carmona, noticia que sorprendió a sus miles de fans en las redes sociales, donde la joven compartió la noticia con una foto de su pancita.

La noticia fue sorprendente para todos, incluso para su madre, Alicia Villarreal, quien habló sobre el tema en una entrevista que fue compartida por el programa ‘Hoy Día’, donde se puede escuchar que le manda un fuerte mensaje al padre de la joven, Arturo Carmona.

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¿Qué dijo Alicia Villarreal sobre el embarazo de Melenie Carmona?

La cantante fue muy tajante al mencionar que se encuentra muy feliz por el embarazo de Melenie Carmona, revelando que las cosas han ido de la mejor forma posible, pero se mostró algo molesta, porque Arturo Carmona, reveló la noticia antes que los padres.

Recordemos que, Arturo Carmona hace unos meses sorprendió a los medios de comunicación, al revelar que iba a ser abuelo por parte de Melenie Carmona, tiempo después la joven cantante confirmó que estaba en espera de su primer hijo.

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"Les arruinan sus planes, sus proyectos, son inmaduros. Yo he dejado a que mi hija se tome su espacio, su momento, porque es de ellos. A veces se adelantan los que no deben”

Por ese motivo, la cantante calificó a Arturo Carmona como ‘vocero chismoso’, mientras que la joven no ha revelado más detalles de su embarazo, ni el padre de su bebé.

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