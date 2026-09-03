Galilea Montijo anuncia nuevo integrante para ‘La Casa de los Famosos’.

La tensión ha regresado para ‘La Casa de los Famosos’ después de que Galilea Montijo anunciará durante la gala de este jueves 3 de septiembre que habrá un nuevo integrante dentro del show, esto debido a la salida de Aldo Rendón por problemas médicos que no podían ser atendidos dentro del programa.

El anuncio de Montijo ha encendido las alarmas en redes sociales, espacio en donde los usuarios mostraron su sorpresa por la posibilidad de ver a un nuevo participante, además de comenzar a teorizar quién podría ser el nuevo habitante de la casa. Este movimiento promete reconfigurar las dinámicas de grupo que existen actualmente.

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¿Cuándo se revelará al nuevo participante del show?

De acuerdo con lo anunciado por la conductora Galilea Montijo, el nuevo integrante de ‘La Casa de los Famosos’ será presentado durante la próxima gala de eliminación, misma que tendrá lugar este domingo 6 de septiembre de 2026, el anuncio formal se transmitirá a las 8:30 PM (tiempo del centro de México).

"Por el carrusel de la casa hemos visto pasar muchas historias, lágrimas, sonrisas, triunfos, derrotas, emotivos regresos y tristes despedidas, pero nunca nada como esto. Este domingo entrará por el carrusel un nuevo habitante y mientras la expectativa se apodera de la casa (...). Vive la sorprendente revelación este domingo a las 8:30 de la noche por Las Estrellas". fueron las palabras de la conductora al dar el anuncio.

Con la llegada de esta nueva figura, los líderes de las distintas habitaciones se verán obligados a recalcular sus estrategias, mientras que la audiencia se alista para dar seguimiento al impacto inmediato de esta incorporación que promete aumentar la tensión y drama dentro del show.

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