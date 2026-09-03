Personal de apoyo de telesecundarias bloquea avenida Insurgentes en Chetumal por irregularidades administrativas

Trabajadores del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE) del subsistema de telesecundarias realizaron un bloqueo sobre la avenida Insurgentes, en la ciudad de Chetumal, como medida de protesta ante la falta de respuesta de las autoridades educativas del estado frente a presuntas anomalías en el proceso de cambios y adscripciones de personal.

Los inconformes manifestaron que la movilización se derivó tras agotar las vías de diálogo y no recibir atención por parte de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ). De acuerdo con los manifestantes, previamente acudieron a las oficinas centrales de la dependencia para solicitar una audiencia con las autoridades correspondientes; sin embargo, al no obtener respuesta favorable, decidieron trasladar su protesta a la vía pública.

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Entre las principales demandas vertidas por los manifestantes se señalaron presuntas irregularidades cometidas durante los procesos de cambios de adscripción ejecutados en el mes de agosto.

Según expusieron, existió un mal manejo en la publicación y asignación de plazas vacantes, al omitirse puestos que debieron boletinarse e incluirse otros de manera indebida. Asimismo, denunciaron inconsistencias en la asignación de funciones y movimientos administrativos relacionados con jubilaciones y ascensos.

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Los trabajadores expresaron que mantendrán la vigilancia y las manifestaciones hasta que las autoridades educativas entablen una mesa de trabajo formal para revisar y corregir los señalamientos presentados.

El cierre de la vía estuvo activo por aproximadamente 30 minutos, antes de que liberen la avenida.

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Fernando Baeza