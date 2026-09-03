Sheinbaum lamenta asesinato de Jonathan Meléndez y su familia en Atizapán; confirma detenidos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lamentó este jueves 3 de septiembre el asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, y de integrantes de su familia en Atizapán, Estado de México.

Durante su conferencia matutina desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria aseguró que fue informada del caso desde un día antes y calificó lo ocurrido como una situación “muy triste” y “lamentable”.

Sheinbaum también confirmó que ya existen personas detenidas por el homicidio múltiple y señaló que las autoridades conocen las causas que habrían originado el crimen.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el asesinato en Atizapán?

Ante una pregunta expresa, la Presidenta explicó que las investigaciones apuntan a una disputa entre la familia de las víctimas y otra familia.

Indicó que parte de esta información ya ha sido difundida públicamente, aunque evitó profundizar en los detalles del móvil o en la responsabilidad específica de las personas detenidas.

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Sheinbaum destacó que el Gobierno del Estado de México mantiene acompañamiento a los familiares de las víctimas.

Gobierno federal ofrece apoyo a las familias

La mandataria agregó que la Secretaría de Gobernación también puede brindar respaldo en caso de que sea necesario.

“Se está apoyando a las familias por parte del Gobierno del Estado de México y lo que podamos hacer desde Secretaría de Gobernación”, expresó.

El caso provocó atención pública después de conocerse que entre las víctimas se encontraban Jonathan Meléndez, su esposa embarazada y su hija menor de edad, además de otra mujer.

#MañaneraDelPueblo | Sobre el asesinato de Jonathan Meléndez y su familia en Atizapán, #EdoMéx, la presidenta @Claudiashein informó que hay personas detenidas y que la causa reportada fue una disputa entre familias. Además, destacó el apoyo a las familias afectadas por parte del… pic.twitter.com/nU4fYsL0nW — Canal Catorce (@canalcatorcemx) September 3, 2026

Ya hay detenidos por el multihomicidio

Las autoridades informaron previamente sobre la captura de dos hombres señalados como probables responsables de los asesinatos.

Uno de ellos mantenía una relación de confianza y de negocios con una de las víctimas, circunstancia que, de acuerdo con las primeras investigaciones, habría utilizado para ingresar al domicilio.

Sheinbaum sostuvo que las detenciones ya forman parte del avance de la investigación, mientras las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer por completo el crimen.

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