Flor Vigna es la sexta eliminada de ‘La Casa de los Famosos México’.

La noche de este domingo se llevó a cabo la sexta gala de eliminación de ‘La Casa de los Famosos México’. Siendo una de las más intensas de la temporada, pues tras una semana llena de tensiones, alianzas y momentos decisivos; la eliminada de este 6 de septiembre de 2026 fue Flor Vigna.

La creadora de contenido argentina fue la elegida para abandonar el programa tras las votaciones realizadas por el público. La influencer fue la sexta eliminada de la cuarta temporada del show, dejando un gran paso dentro del reality y varios de sus seguidores molestos por su salida.

Noticia Destacada La Casa de los Famosos México: ¿Cómo van las votaciones tras la Gala de Nominación?

¿Cómo fue la eliminación de Flor Vigna de LCDLFM?

La gala dominical estuvo marcada por la expectativa alrededor de la tabla de nominados. A pesar del respaldo de sus seguidores en redes sociales y sus esfuerzos por mantenerse a salvo en la placa de votaciones, los votos de la audiencia no fueron suficientes para salvar a Flor Vigna frente a los demás participantes en riesgo.

Al salir del foro y cruzar hacia el estudio de televisión, Vigna fue recibida por los conductores para compartir sus primeras impresiones tras quedar fuera del certamen. Durante su intervención, la artista agradeció la oportunidad de haber vivido la experiencia dentro del reality y reconoció el impacto emocional y psicológico de la competencia.

Con la eliminación de la celebridad argentina, los habitantes restantes de la casa reconfiguran sus estrategias de cara a la séptima semana de encierro. La competencia se vuelve cada vez más estrecha mientras la audiencia continúa votando y definiendo quiénes avanzarán hacia la recta final de la temporada.

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