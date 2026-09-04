Revelan video privado de Galilea Montijo y la conductora responde

De nueva cuenta, Galilea Montijo sorprendió al público, aunque no fue su intención, ya que la conductora fue expuesta por la producción de uno de los programas en donde es conductora, al revelar un video que no había sido aprobado por ella.

Desde hace varios días, la producción ha estado recordando algunos momentos que pasaron durante los 28 años, en uno de ellos sale la famosa conductora, quien no estaba de acuerdo con que ese clip se hiciera público y viral.

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Galilea Montijo no quería que saliera ese video al aire

Los conductores se sentaron para recordar algunos momentos, uno de estos fue la visita del querido actor Alejandro Suárez, quien participó con la conductora en una dinámica. En el clip se muestra a ambos famosos tratando de adivinar el objeto o animal, por medio de los sonidos.

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Ante las imágenes presentadas, la conductora compartió que no se ve muy bien y el maquillaje no le favorece.

“Les prohíbo esas imágenes con ese maquillaje y unas cuantas cirugías menos”

Luego de las palabras de la conductora, el resto de sus compañeros dentro del foro, se comenzaron a reír. Recordemos que, Galilea Montijo ha pasado por momentos muy complicados en los últimos meses, por una mala operación estética.

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