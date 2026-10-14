Danny Trejo "Machete" recibe críticas por película sobre ICE; su hijo asegura que no conocía a Ben Shapiro

El actor Danny Trejo quedó en el centro de una controversia luego de que se diera a conocer su participación en Pawn Shop, una película producida por Daily Wire, compañía vinculada al comentarista conservador Ben Shapiro. Ante las críticas de algunos seguidores, su hijo, Gilbert Trejo, aseguró que el intérprete desconocía quién era Shapiro cuando aceptó el proyecto.

A través de una publicación en sus historias de Instagram, Gilbert explicó que la producción fue presentada inicialmente a su padre como una historia compleja sobre un conflicto social, sin que se le planteara como una película abiertamente partidista. Según su versión, el equipo se enteró de la participación de Shapiro aproximadamente dos semanas después de comenzar el rodaje.

El hijo del actor también señaló que Danny Trejo, de 82 años, no puede deslindarse públicamente de la película ni criticar a sus responsables debido a las condiciones de su contrato. De acuerdo con Gilbert, abandonar el proyecto podría exponerlo a una demanda por incumplimiento, lo que limitaría su capacidad para responder a los cuestionamientos.

“Está atado a este estúpido proyecto”, expresó Gilbert al lamentar que numerosas personas hayan rechazado a su padre sin conocer, desde su perspectiva, las circunstancias en las que aceptó el papel.

¿Qué dijo Danny Trejo sobre su participación en la película?

En declaraciones previas a TMZ, el actor defendió su identidad y su compromiso con la comunidad latina. Trejo se describió como un mexicano orgulloso y afirmó que siempre ha apoyado a su comunidad y a los inmigrantes. También aclaró que su trabajo consiste en interpretar historias, una postura con la que buscó marcar distancia respecto de las posiciones políticas que se le atribuyen a la producción.

Según Gilbert, la propuesta original resultó atractiva para su padre porque le permitía interpretar a un hombre trabajador que busca vivir en paz en medio de un conflicto. El agente del actor habría descrito la historia como una trama en la que los personajes enfrentan una situación complicada y el dueño mexicano de una casa de empeños intenta mantenerse al margen de la violencia.

¿De qué trata la película de Daily Wire?

La trama de Pawn Shop gira en torno a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) que debe completar una detención de alto riesgo después de que su compañero muere. En medio de disturbios en Minneapolis, una multitud lo persigue para liberar al detenido y enfrentarse a quienes defienden la aplicación de la ley.

El agente termina refugiado en una casa de empeños junto con un veterano hispano de carácter firme y el nieto progresista de este. Los personajes deben decidir cómo actuar ante una situación que los enfrenta al caos, la violencia y distintas posturas sobre el orden legal.

La historia y la participación de Ben Shapiro provocaron cuestionamientos hacia Trejo, debido a la asociación de la película con una postura favorable a la aplicación de las leyes migratorias. Sin embargo, las declaraciones de Gilbert presentan una versión distinta sobre cómo el actor llegó al proyecto y las limitaciones que tendría para separarse de él.