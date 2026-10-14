Avión de Air India aterriza de emergencia por alerta de posible secuestro; investigan falla

Un avión de la aerolínea Air India, con 306 pasajeros a bordo, realizó un aterrizaje de emergencia en la ciudad de Jaipur, en el noroeste de India, luego de emitir una señal de alerta relacionada con un posible secuestro. El vuelo procedía de Fráncfort, Alemania, y tenía como destino Nueva Delhi.

La aeronave, un Boeing 787-9 que operaba el vuelo AI2030, aterrizó sin contratiempos alrededor de las 9:35 horas locales en el Aeropuerto Internacional de Jaipur, en el estado de Rajastán. Los pasajeros y los integrantes de la tripulación descendieron del avión sin que se reportaran personas heridas.

¿Por qué aterrizó de emergencia el avión de Air India?

De acuerdo con información de fuentes policiales citadas por la agencia india PTI, la aeronave transmitió el código 7500 mientras sobrevolaba el espacio aéreo bajo control de Bombay. Esta clave aeronáutica se utiliza para alertar sobre una posible interferencia ilícita, incluido el secuestro de una aeronave.

Sin embargo, las primeras indagatorias apuntan a que la señal pudo activarse por equivocación. Charan Singh, responsable del aeropuerto de Jaipur, declaró al diario The Indian Express que esa era una de las hipótesis iniciales, aunque precisó que las investigaciones continuaban para esclarecer lo ocurrido.

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Por otra parte, fuentes policiales informaron a PTI que también se recibió una alerta relacionada con una posible amenaza de bomba. Hasta el momento, no se había confirmado oficialmente la naturaleza de la advertencia.

Autoridades inspeccionan el avión y el equipaje

Después del aterrizaje, el Boeing 787-9 fue trasladado a una zona aislada del aeropuerto para facilitar las revisiones de seguridad.

En el operativo participaron elementos policiales, personal de seguridad aeroportuaria y especialistas en explosivos, quienes comenzaron a inspeccionar la aeronave y el equipaje en busca de posibles riesgos.

Aunque el procedimiento se activó ante la posibilidad de una amenaza, las autoridades no reportaron personas lesionadas durante el desembarque.

Investigación sigue abierta tras la alerta

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar qué originó la señal de emergencia y establecer si existió una amenaza real contra el vuelo de Air India.

#WATCH | Rajasthan: An Air India flight AI2030 operating from Frankfurt to Delhi was diverted to Jaipur following a security alert over a suspected hijack threat. The aircraft landed safely at Jaipur International Airport and was moved for security checks. The alert remains under investigation. Visuals of the aircraft at the airport. — ANI (@ANI) October 14, 2026

Por ahora, la posibilidad de que el código se haya activado por error permanece como una hipótesis inicial, mientras se revisan las circunstancias que obligaron a desviar la operación hacia Jaipur.

El caso vuelve a colocar la atención en los protocolos de seguridad aérea que se activan cuando una aeronave comunica una posible interferencia ilícita. No obstante, la causa del incidente deberá confirmarse con los resultados de las investigaciones oficiales.

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