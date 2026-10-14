Eliot Awards 2026: ¿Quiénes son los nominados? Conoce a los creadores que compiten por el premio

Los Eliot Awards 2026 ya dieron a conocer a los creadores de contenido que competirán en las distintas categorías de estos premios, que reconocen a las figuras digitales más influyentes del mundo de habla hispana. La ceremonia se celebrará el próximo 22 de octubre, a las 19:00 horas, con una edición que busca reconocer las historias, comunidades y proyectos que han transformado las redes sociales.

Bajo el concepto “Más cerca de ti”, la premiación propone mirar más allá de las cifras y las reproducciones para destacar a las personas detrás de los contenidos que entretienen, informan, enseñan e inspiran a millones de usuarios. Entre las categorías de este año se encuentran Storyteller, Revelación del Año, Comedia, Best Engager, How To, Beat 4 Like, Better You, Next Gen, Beyond Creator y Líder Digital del Año.

¿Quiénes son los nominados a los Eliot Awards 2026?

La lista reúne a creadores de distintos ámbitos, desde el entretenimiento y el humor hasta la música, la educación y el emprendimiento digital. Estos son los nominados anunciados en cada categoría.

Storyteller

Esta categoría reconoce a quienes destacan por contar historias capaces de captar la atención de sus comunidades y mantener al público interesado en sus contenidos.

Diosdado Juárez

Dipssy Bunny

Janin Al Chair

Mercedes Roa

Patricio Razo

Revelación del Año

El premio busca reconocer a los creadores que han experimentado un crecimiento destacado y comienzan a consolidarse como referentes de la cultura digital.

Alex Serrano

Arthur Lima

Braulio Rodríguez

Brek el Milagro

Tatiana Kaer

Comedia

Los nominados de esta categoría sobresalen por sus contenidos humorísticos y su capacidad para entretener a sus seguidores.

Fer Lozano

Gabriela Flores Villar

Jair Sánchez

Stephany Leal

Wilson Alcaraz

Best Engager

Esta categoría distingue a las figuras digitales que han construido comunidades sólidas y mantienen una conexión constante con sus seguidores.

Aldo De Nigris

Beth Cast

Eli Esparza

Karen Torres

Los Delfines

How To

Los nominados de How To comparten conocimientos, tutoriales e ideas que ayudan a sus audiencias a aprender de una manera accesible y entretenida.

Chef en Proceso

Cordelia Media

Daniela Emmanuel

Mamá Mecanic

Valeria Villalobos

Beat 4 Like

La categoría reconoce a los creadores que llevaron su talento musical más allá de las plataformas digitales y consiguieron abrirse camino en los escenarios.

Alan Arrieta

Elaine Haro

Kevin AMF

Los Meñiques de la Casa

Santos Bravos

Better You

En este apartado se reconoce a los creadores que comparten mensajes de motivación, superación personal e inspiración para alcanzar objetivos.

Coral Mujaes

Dr. Patricio Ochoa

Eva María Beristain

Maca Riva

Mon Alimentos

Next Gen

La categoría está dedicada a las nuevas generaciones de creadores que destacan por su creatividad, propuestas frescas y presencia en las redes sociales.

Danny Ice

Isa GRWM

Isa y Nati

Leo Show

Sofía y Brandon Vela

Beyond Creator

Una de las novedades de los Eliot Awards 2026 es Beyond Creator, que reconoce a las figuras digitales que transformaron sus ideas en marcas con identidad propia y lograron posicionarlas en el mercado.

Anna Sarelly

Eugenia Rodríguez Cantú

Fer Jalil

Robegrill

Skabeche

Líder Digital del Año

Esta categoría representa uno de los reconocimientos principales de la noche y distingue a quienes han destacado en distintas plataformas, impulsado tendencias y generado un impacto que trasciende las redes sociales.

La organización de los Eliot Awards 2026 contempla esta categoría entre los 10 apartados de la edición; sin embargo, la lista de sus nominados no aparece en la información proporcionada.

¿Cuándo son los Eliot Awards 2026?

La ceremonia de los Eliot Awards 2026 se llevará a cabo el jueves 22 de octubre a las 19:00 horas. La gala reconocerá a los creadores nominados en las distintas categorías y celebrará el impacto de las comunidades digitales de habla hispana.

Con el lema “Más cerca de ti”, esta edición pone el foco en las trayectorias, la creatividad y la conexión entre los creadores y sus audiencias. La expectativa está puesta en conocer quiénes se llevarán los reconocimientos de una de las premiaciones más relevantes del ámbito digital en español.