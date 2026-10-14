Eliot Awards 2026: ¿Quiénes son los nominados? Conoce a los creadores que compiten por el premio

Los Eliot Awards 2026 ya dieron a conocer a los creadores de contenido que competirán en las distintas categorías de estos premios, que reconocen a las figuras digitales más influyentes del mundo de habla hispana. La ceremonia se celebrará el próximo 22 de octubre, a las 19:00 horas, con una edición que busca reconocer las historias, comunidades y proyectos que han transformado las redes sociales.
Bajo el concepto “Más cerca de ti”, la premiación propone mirar más allá de las cifras y las reproducciones para destacar a las personas detrás de los contenidos que entretienen, informan, enseñan e inspiran a millones de usuarios. Entre las categorías de este año se encuentran Storyteller, Revelación del Año, Comedia, Best Engager, How To, Beat 4 Like, Better You, Next Gen, Beyond Creator y Líder Digital del Año.
¿Quiénes son los nominados a los Eliot Awards 2026?
La lista reúne a creadores de distintos ámbitos, desde el entretenimiento y el humor hasta la música, la educación y el emprendimiento digital. Estos son los nominados anunciados en cada categoría.
Storyteller
Esta categoría reconoce a quienes destacan por contar historias capaces de captar la atención de sus comunidades y mantener al público interesado en sus contenidos.
- Diosdado Juárez
- Dipssy Bunny
- Janin Al Chair
- Mercedes Roa
- Patricio Razo
Revelación del Año
El premio busca reconocer a los creadores que han experimentado un crecimiento destacado y comienzan a consolidarse como referentes de la cultura digital.
- Alex Serrano
- Arthur Lima
- Braulio Rodríguez
- Brek el Milagro
- Tatiana Kaer
Comedia
Los nominados de esta categoría sobresalen por sus contenidos humorísticos y su capacidad para entretener a sus seguidores.
- Fer Lozano
- Gabriela Flores Villar
- Jair Sánchez
- Stephany Leal
- Wilson Alcaraz
Best Engager
Esta categoría distingue a las figuras digitales que han construido comunidades sólidas y mantienen una conexión constante con sus seguidores.
- Aldo De Nigris
- Beth Cast
- Eli Esparza
- Karen Torres
- Los Delfines
How To
Los nominados de How To comparten conocimientos, tutoriales e ideas que ayudan a sus audiencias a aprender de una manera accesible y entretenida.
- Chef en Proceso
- Cordelia Media
- Daniela Emmanuel
- Mamá Mecanic
- Valeria Villalobos
Beat 4 Like
La categoría reconoce a los creadores que llevaron su talento musical más allá de las plataformas digitales y consiguieron abrirse camino en los escenarios.
- Alan Arrieta
- Elaine Haro
- Kevin AMF
- Los Meñiques de la Casa
- Santos Bravos
Better You
En este apartado se reconoce a los creadores que comparten mensajes de motivación, superación personal e inspiración para alcanzar objetivos.
- Coral Mujaes
- Dr. Patricio Ochoa
- Eva María Beristain
- Maca Riva
- Mon Alimentos
Next Gen
La categoría está dedicada a las nuevas generaciones de creadores que destacan por su creatividad, propuestas frescas y presencia en las redes sociales.
- Danny Ice
- Isa GRWM
- Isa y Nati
- Leo Show
- Sofía y Brandon Vela
Beyond Creator
Una de las novedades de los Eliot Awards 2026 es Beyond Creator, que reconoce a las figuras digitales que transformaron sus ideas en marcas con identidad propia y lograron posicionarlas en el mercado.
- Anna Sarelly
- Eugenia Rodríguez Cantú
- Fer Jalil
- Robegrill
- Skabeche
Líder Digital del Año
Esta categoría representa uno de los reconocimientos principales de la noche y distingue a quienes han destacado en distintas plataformas, impulsado tendencias y generado un impacto que trasciende las redes sociales.
La organización de los Eliot Awards 2026 contempla esta categoría entre los 10 apartados de la edición; sin embargo, la lista de sus nominados no aparece en la información proporcionada.
¿Cuándo son los Eliot Awards 2026?
La ceremonia de los Eliot Awards 2026 se llevará a cabo el jueves 22 de octubre a las 19:00 horas. La gala reconocerá a los creadores nominados en las distintas categorías y celebrará el impacto de las comunidades digitales de habla hispana.
Con el lema “Más cerca de ti”, esta edición pone el foco en las trayectorias, la creatividad y la conexión entre los creadores y sus audiencias. La expectativa está puesta en conocer quiénes se llevarán los reconocimientos de una de las premiaciones más relevantes del ámbito digital en español.