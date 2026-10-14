¡Comienza la tensión! Kevyn y Azalia son los primeros nominados de La Granja VIP

La competencia en La Granja VIP 2026 comenzó a subir de intensidad este martes, luego de que Kevyn y Azalia se convirtieran en los primeros nominados de la semana. Ambos participantes quedaron en la mira dentro del reality, aunque la placa todavía podría cambiar conforme avance la dinámica del programa.

El anuncio encendió las expectativas entre los seguidores del programa, quienes ahora estarán pendientes de los próximos movimientos de los granjeros y de las estrategias que podrían modificar el rumbo de la competencia.

Aunque Kevyn y Azalia ya aparecen en la placa de nominados, su permanencia en esa lista todavía no está completamente asegurada. Las reglas y dinámicas de La Granja VIP podrían dar un giro a la situación, por lo que aún falta conocer cómo se desarrollará el proceso rumbo a la eliminación.

La nominación también pone presión sobre ambos participantes, quienes deberán buscar la manera de mantenerse en la competencia y conseguir el respaldo del público si llegan a enfrentarse a una posible salida.

¿Quiénes son los nominados de La Granja VIP este martes 13 de octubre?

Hasta el momento, Kevyn y Azalia son los dos primeros nombres confirmados en la placa de nominados de La Granja VIP. Sin embargo, la lista podría modificarse durante los próximos días, por lo que todavía no hay una definición sobre quiénes terminarán en riesgo de abandonar el reality el próximo domingo.