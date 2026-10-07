Mariana Ochoa cantará en La Maraka: estos son los precios de los boletos

El triunfo de Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos México llegó acompañado de otro compromiso que ya estaba marcado en su agenda. La cantante se presentará el próximo 17 de octubre en La Maraka, en Ciudad de México, donde compartirá escenario con varios artistas y celebrará junto a sus seguidores una nueva etapa de su carrera.

La integrante de OV7 ya tenía programada esta presentación antes de ingresar al reality show, pero su reciente victoria aumentó el interés por el evento. Los boletos continúan disponibles y existen opciones para diferentes presupuestos.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Mariana Ochoa?

La presentación de Mariana Ochoa se realizará el sábado 17 de octubre a las 21:00 horas en La Maraka, recinto ubicado al sur de Ciudad de México y conocido por albergar diferentes espectáculos musicales.

El concierto ya estaba contemplado antes de que la cantante participara en La Casa de los Famosos México, por lo que su reciente triunfo convirtió la presentación en una de las primeras oportunidades para verla nuevamente frente a sus seguidores después del reality.

La intérprete no estará sola durante la noche. El espectáculo contará también con Zeus Montiel, Andy Zuno, Jorge Guevara y María Bernal, además de la participación de la Sonora Dinamita de Lucho Argain.

¿Cuánto cuestan los boletos para Mariana Ochoa?

Los accesos para el concierto pueden adquirirse mediante Ticketmaster y en las taquillas de La Maraka. El precio cambia dependiendo de la zona seleccionada.

Estos son los costos publicados:

Oro: $1,980 pesos.

$1,980 pesos. VIP: $1,560 pesos.

$1,560 pesos. Preferente: $1,250 pesos.

$1,250 pesos. General: $1,030 pesos.

$1,030 pesos. PA VIP: $925 pesos.

$925 pesos. PA Vista parcial: $510 pesos.

Los precios corresponden al costo de entrada y no incluyen los cargos por servicio, por lo que el monto final puede ser superior al momento de realizar la compra.

Todavía hay boletos disponibles

Una de las ventajas para quienes quieran acudir al espectáculo es que, de acuerdo con la disponibilidad mostrada el 6 de octubre, todavía había entradas en todas las localidades.

Esto significa que los seguidores de Mariana Ochoa aún tenían diferentes alternativas para elegir zona y precio a 10 días de la presentación.

Un detalle particular de La Maraka es su distribución: el recinto cuenta con mesas para cuatro personas dentro de las distintas secciones. Por ello, quienes compren entradas para asistir en pareja podrían compartir mesa con otros asistentes.

Mariana Ochoa retoma su etapa como solista

La presentación también representa una nueva etapa en la trayectoria musical de Mariana Ochoa, quien comenzó su carrera como solista después de la separación temporal de OV7 en 2003.

La cantante lanzó dos discos como solista, uno en 2004 y otro en 2007, aunque posteriormente volvió a concentrarse en los proyectos y presentaciones de OV7 tras el reencuentro de la agrupación.

Durante los años siguientes combinó las actividades del grupo con proyectos de televisión y actuación, antes de retomar formalmente su carrera individual.

¿Qué canciones promociona Mariana Ochoa?

Entre 2025 y 2026, Mariana Ochoa lanzó diferentes canciones que forman parte de su actual etapa musical. Entre ellas se encuentran “El Remolino”, “Atrévete Otra Vez”, “Sala 22”, “Te Vuelvo a Elegir”, “Te mandé a la goma” y “Prefiero”.

Estos temas forman parte de la propuesta que la cantante ha llevado a los escenarios mediante su gira “A la Goma Tour”.

Ahora, después de convertirse en la ganadora de La Casa de los Famosos México, Mariana Ochoa tendrá una nueva oportunidad para encontrarse con su público en La Maraka.