Mariana Ochoa es la ganadora de la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos México’

Durante este domingo 4 de octubre de 2026 tuvo lugar la final de ‘La Casa de los Famosos México’, Tras semanas de convivencia, estrategia y tensión dentro del reality show; este día fue la última gala de eliminación y corono de ganadora de la cuarta temporada a la cantante Mariana Ochoa.

Tras 10 semanas de competencia, la exintegrante de OV7 logró llevarse la edición 2026 del reality show. La cantante logró obtener el respaldo del público, quién la eligió con sus votos para poder llevarse el gran premio del programa, además de demostrar el cariño de sus seguidores.

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¿Cómo fue la victoria de Mariana Ochoa de ‘La Casa de los Famosos México’?

Durante la emisión nocturna, el conteo definitivo de votos definió las posiciones finales de la temporada. El tercer lugar fue para la creadora de contenido e influencer Karina Torres, quien se mantuvo como una de las competidoras más destacadas dentro del show, y parecía favorita para ganar.

Sin embargo; tras la votación, fue Ochoa quién se adjudicó el premio acumulado de 4 millones de pesos mexicanos. A lo largo de la competencia, la artista destacó por mantenerse firme en los momentos más complejos del encierro, asegurando previamente su pase a la etapa final.

#MarianaOchoa es la GRAN GANADORA de la CUARTA TEMPORADA de #LaCasaDeLosFamososMx 🔥👏🥇🏆 https://t.co/IFyncsQ2rJ — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) October 5, 2026

Con esta victoria, Mariana Ochoa entra a la lista de triunfadores del formato en México, consolidando su popularidad en la televisión nacional. La noche concluyó con el tradicional apagado de luces de la residencia, marcando el cierre oficial de la cuarta entrega de ‘La Casa de los Famosos México’.

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