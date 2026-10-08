Secuestradores de Irán Castillo reciben hasta 165 años de prisión

A más de una década del secuestro de la actriz y cantante Irán Castillo, ocurrido en mayo de 2015 en la Ciudad de México, nueve integrantes de la organización criminal responsable recibieron sentencias de hasta 165 años de prisión. La resolución judicial se produjo luego de que las autoridades acreditaran su participación en el plagio y otros delitos relacionados con sus actividades criminales.

La Fiscalía General de la República (FGR), mediante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, presentó las pruebas que permitieron acreditar los delitos de delincuencia organizada, secuestro agravado, posesión de drogas con fines de comercio y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Así ocurrió el secuestro de Irán Castillo en 2015

De acuerdo con las investigaciones, la organización delictiva operaba tanto en la capital del país como en municipios del Estado de México, entre ellos Nezahualcóyotl, Chalco, La Paz, Naucalpan y Ecatepec. Para interceptar a sus víctimas, sus integrantes provocaban choques por alcance y obligaban a los conductores a detener sus vehículos.

Ese fue el método utilizado contra Irán Castillo una noche de mayo de 2015, cuando la actriz salía de una función de teatro. Los delincuentes chocaron su automóvil, la sometieron y la trasladaron a una casa de seguridad, donde permaneció privada de la libertad durante tres días.

Mientras la artista estaba cautiva, sus familiares negociaron con los secuestradores para conseguir el dinero exigido a cambio de su liberación. Sin embargo, al no reunir la cantidad completa, recurrieron a la cantante Gloria Trevi y a su esposo, quienes aportaron recursos para cubrir la suma que faltaba.

La liberación de la actriz ocurrió horas después de que se entregara el dinero del rescate, antes de que se ejecutara un operativo de la Policía Federal en la zona. Días más tarde, las autoridades detuvieron a 13 presuntos integrantes de la organización en el municipio de Valle de Chalco.

¿Cuántos años de prisión recibieron los secuestradores de Irán Castillo?

Las condenas impuestas a los nueve sentenciados variaron según el número de víctimas cuyo secuestro se acreditó a cada uno. Las penas más altas alcanzaron los 165 años de prisión, además de sanciones económicas.

Cristian Versay Juárez Pliego y Edgar Castillo Torres fueron condenados a 165 años de cárcel y al pago de una multa de 863 mil 742 pesos por el secuestro de tres personas.

En tanto, Jaime López Guerrero y Adriana Mora Cervantes recibieron sentencias de 161 años de prisión, además de una sanción económica de 846 mil 672 pesos.

Por su parte, Bernardo Gabriel Ruiz Pantoja y Ángel Castillo Pizaña fueron sentenciados a 111 años de cárcel cada uno.

Las penas para los otros integrantes quedaron distribuidas de la siguiente manera: Jorge Luis Moreno Téllez y Carlos Olvera Cruz recibieron 61 años de prisión, mientras que Rosario Yazmín Juárez Pliego fue condenada a 57 años.

¿Dónde cumplirán sus condenas los responsables?

Los hombres sentenciados fueron ingresados al Centro Federal de Reinserción Social Número 4, ubicado en Nayarit. Las mujeres, por su parte, quedaron recluidas en el Centro Federal de Reinserción Social número 16, en el estado de Morelos.

Con estas resoluciones, las autoridades judiciales impusieron penas de larga duración a los nueve integrantes de la organización, cuya actividad criminal incluyó el secuestro de varias personas y otros delitos acreditados durante el proceso.