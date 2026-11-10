Avión en el que viajaba Mariana Ochoa sufrió fallas técnicas; ¿Cómo se encuentra la cantante?

La cantante y conductora mexicana Mariana Ochoa pasó por un tenso momento aéreo luego de que el avión en el que viajaba sufriera una falla técnica en pleno vuelo. La artista se encontraba en trayecto con destino a la ciudad de Las Vegas, Nevada, para asistir a los eventos de la semana de la ceremonia del Latin Grammy 2026.

Fue la misma cantante quién relató los hechos ocurridos durante su vuelo, la cantante se encontraba en viaje a la ceremonia debido a que dos de sus canciones se encontraban consideradas para las nominaciones; sin embargo, la propia artista confesó que no llegaron a la terna final.

Noticia Destacada Mariana Ochoa es la ganadora de la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos México’

¿Cómo fueron las fallas técnicas del vuelo en el que viajaba Mariana Ochoa?

De acuerdo con lo contado por Mariana Ochoa para el programa ‘Ventaneando’. La artista abordó un vuelo directo con hora de llegada para las dos de la tarde. Durante el trayecto la cantante se quedó dormida, y al despertar, notó que la aeronave se encontraba aterrizando en Tijuana.

“Me despierto y vamos a aterrizar en Tijuana, y yo ‘¿Cómo que en Tijuana?’”, relató la cantante. Al preguntar qué había ocurrido, se le informó sobre una que el avión sufrió una falla técnica, lo que obligó a los pilotos a realizar un aterrizaje forzoso hacia la ciudad de Tijuana.

En dicho aeródromo, el avión aterrizó de manera segura sin que se registraran lesionados entre los pasajeros. Tras la maniobra en tierra mexicana, los pasajeros tuvieron que desembarcar y realizar el cambio a otra aeronave para poder continuar con el itinerario previsto.

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